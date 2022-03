Noreg må ruste opp

Krigen i Ukraina gjer det heilt nødvendig.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) orienterte Stortinget om situasjonen i Ukraina fredag.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Noreg skal bruke meir pengar på Forsvaret. Det var bodskapen til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), då han orienterte Stortinget fredag.

Krigen i Ukraina gjer denne opprustinga nødvendig. Det viktigaste elementet for å sikre norsk sjølvstende i møte med eit aggressivt naboland, er forsvarsalliansen Nato.

Difor slepp me å bruke mykje pengar på eit reint invasjonsforsvar.

Les også Støre la frem Ukraina-plan: – Krisen kan sette oss på en historisk prøve

Noreg må likevel investere meir i eiga forsvarsevne. Nato-alliansen baserer seg på eit kollektivt forsvar. Alle må bidra for å halde solidariteten ved like.

Difor er det bra at regjeringa vil bruke 3,5 milliardar kroner meir på militær og sivil beredskap i år.

Pengane skal blant anna gå til å fylle Forsvarets utstyrs-, våpen- og ammunisjonslager, og at Sjøforsvaret kan sigle meir.

Den viktigaste rolla til Noreg i Nato, er å passe på nordområda, og oppdage eventuell russisk opptrapping der.

Då kan ikkje satsinga berre vere eit eingongstilfelle i år.

Les også Siste nytt om Ukraina

På lang sikt bør ambisjonane hevast. Nato har sett eit mål om at medlemslanda skal bruke to prosent av sitt brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Det målet nådde Noreg for første gong i 2020. Men ein pengesum kan ikkje automatisk vekslast inn i god forsvarsevne. Og grunnen til at Noreg klarte målet, var at koronapandemien krympa økonomien.

Behovet for å forsvare Noreg og Nato gjekk ikkje ned tilsvarande. Difor bør ein ikkje sjå seg blind på toprosentmålet.

Noreg mista fregatten KNM «Helge Ingstad» i eit forlis i 2018. Den har ikkje blitt erstatta. Noreg manglar store mengder utstyr, våpen og ammunisjon.

Sjølv om Solberg-regjeringa gjekk inn for ein lite ambisiøs langtidsplan, er den likevel underfinansiert.

I fredstid er det lett å undervurdere kor viktig det er med eit godt og truverdig forsvar. Difor er tonen svært annleis no.

Men det er poenget med beredskap: Den skal vere på plass før krisa inntreff.

Ein langtidsplan for Forsvaret må vere god nok når spenninga er høg, og ikkje berre i fredstid.