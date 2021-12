Antallet elsparkesykler i sentrum bør begrenses

Forslaget til nye regler er lovende.

– Det er på tide å gjøre gatene og fortauene siviliserte igjen, og ikke minst beskytte utsatte fotgjengere, blinde, svaksynte og rullestolbrukere bedre, mener BT.

Det har tatt lovlig lang tid å utarbeide regler for selskapene som leier ut elsparkesykler i landets storbyer.

Men etter at en ny lov ble banket gjennom Stortinget tidligere i år, har Bergen kommune sendt et konstruktivt forslag til forskrift ut på høring.

De batteridrevne løperhjulene har vært invaderende og til dels plagsomme for andre enn brukerne siden de ble introdusert sommeren 2020.

I løpet av noen måneder etablerte flere selskaper seg, og til tider var sparkesykkeltrafikken tilnærmet anarkistisk. Det har kostet både aggresjon og til dels alvorlige skader. Slik kunne det ikke fortsette.

Den nye loven gir kommunene selv rett til å regulere selskapene som leier ut elsparkesykler.

Forskriften for Bergen kommune er basert på et pilotprosjekt med de fleste aktørene som opererer i byen – bortsett fra Ryde, som fremdeles nekter å belite seg.

I forslaget er Bergen delt opp i fire soner, der belastningen er fordelt med hensyn til trafikkbilde og antall beboere.

Forslaget om å begrense antall batteridrevne løperhjul i sentrum til 900 virker fornuftig.

I den såkalte «bygatesonen», som strekker seg fra Sandviken i nord til Nygårdsparken i sør, er taket 1500 enheter. I sonene utenfor, er det ikke satt begrensninger på antall sparkesykler. Dette vil det nok bli diskusjoner om.

Forskriften slår også fast at Bergen skal være nattestengt for elsparkesykler fra midnatt til kl. 05.00. Gjennom datastyring skal brukerne tvinges til å parkere på kommunens oppmerkede felt, og ikke slenge fra seg kjøretøyet hvor som helst.

Det heter også at maks tre utleiere skal få drive virksomhet i Bergen samtidig, noe som betyr at flere av dagens aktører vil forsvinne.

Selskapene skal betale gebyr til kommunen. At kommunen kan ta seg betalt for at de får disponere offentlig grunn, er et viktig prinsipp.

Elsparkesykler er på ingen måte en pryd, heller ikke stativene som er satt opp i enkelte sentrumsgater.

Forslaget til forskrift kunne gjerne tatt for seg hvordan sparkesyklene kan fremstå mindre forsøplende i en estetisk selvbevisst by. Det kan gjerne høringsinstansene bry seg litt om, før fristen utløper i januar.