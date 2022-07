Menneskeheten har godt av å løfte blikket

Nye bilder fra romteleskopet James Webb gir viktige perspektiver på hva det vil si å være menneske – og betydningen av grunnforskning.

Tirsdag kom de første bildene fra James Webb-teleskopet. Dette bildet viser kanten av et relativt nært og ungt område kalt NGC 3324 i Carina-stjernetåken i Melkeveien, der stjerner «fødes».

Å se 13 milliarder år tilbake i tid. Det er dét menneskeheten nå er i stand til, og akkurat har gjort.

Tirsdag offentliggjorde den amerikanske romorganisasjonen Nasa bilder tatt av romteleskopet James Webb, som ble skutt opp fra Jorden for et drøyt halvår siden.

Aldri har menneskeheten vært så nær å forstå hvordan liv oppsto, og om det finnes liv på andre planeter. Vi begynner med andre ord å nærme oss svaret på hvem vi virkelig er.

Det kan føles overveldende, men også befriende. Menneskeheten har godt av å løfte blikket. Det setter våre jordlige krangler i perspektiv.

James Webb-teleskopet ligger og vaker et sted mellom Solen og Jorden. Med seg har den et gigantisk, infrarødt kamera som er i stand til å se rester av lys fra tidligere hendelser i verdensrommet som ikke lenger er synlig for det blotte øye. Det ser «tilbake i tid», helt til like etter universets tilblivelse for 13,8 milliarder år siden.

Teleskopet har allerede funnet spor av en type hydrokarboner som kan være opprinnelsen til alt liv og planeter i relativ nærhet til Jorden hvor alt ligger til rette for at vann, og dermed liv, kan eksistere.

Stephans kvintett er fem svært nærliggende galakser, hvor fire av dem har en så sterk gravitasjonspåvirkning på hverandre at de «stjeler» og utveksler stjerner mellom seg. En gang i fremtiden vil de smelte sammen til én stor galakse.

Det er bare begynnelsen. De neste 20 årene skal James Webb fôre forskere med enorme mengder data om verdensrommet.

Mer enn 20.000 mennesker og romfartsorganisasjonene i USA, Europa og Canada har sørget for å få dette til. Men bak teleskopets enorme, vitenskapelige fremskritt ligger et like viktig, men for mange usynlig arbeid.

Grunnforskning innen matematikk, fysikk, biologi og flere andre disipliner har lagt grunnlaget for at dette er mulig, uten å nødvendigvis ha hatt romutforskning eller teleskoper som spesifikt formål.

Dette viser betydningen av grunnforskning. Samfunnsnytten er ikke alltid like åpenbar for alle når den gjennomføres. Derfor er den også et lett offer når politikere skal finne poster å kutte i budsjettene.

De bør derfor ofre en tanke til teleskopet langt der oppe før de tar beslutninger på bakgrunn av hva som gir umiddelbar samfunnsnytte og vekst i næringslivet.