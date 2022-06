Masseavlysningen av Pride er dramatisk og inngripende

Dette er enda et trist eksempel på at skeive fortsatt ikke får leve frie liv.

To mennesker ble drept og 21 skadet etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

Et av stedene som ble angrepet, var et populært samlingssted for skeive. Helgens Pride-parade i Oslo ble avlyst, og mandag ettermiddag gikk politiet ut med en klar anbefaling om å utsette både minnemarkeringen på Rådhusplassen og alle planlagte Pride-tilstelninger i hele landet.

Det er vanskelig å etterprøve politiets begrunnelse uten mer informasjon.

Det er fortsatt uavklart hva som motiverte drapsmannen, om han sto i ledtog med flere, eller om han hadde til hensikt skape alvorlig frykt, slik terrorbestemmelsen i straffeloven krever.

Det kan altså være gode grunner for å avverge uoversiktlige folkeforsamlinger akkurat nå. Masseavlysningen av alle landets Pride-arrangementer er like fullt dramatisk og inngripende.

Forsamlingsfriheten er en grunnlovsfestet rett. Alle skal kunne møtes i fredelige demonstrasjoner, og det krever sterke og tungtveiende argumenter for å hindre folk i å komme sammen for å markere sin sak.

Etter skuddene som falt i helgen er behovet særlig stort for å samles for å uttrykke sorg, støtte og sympati.

Alt dette tilsier at politiet skal strekke seg langt for å sikre denne retten, som er en hjørnestein i et demokratisk og fritt samfunn.

Uansett hva som motiverte gjerningsmannen, synliggjør skytetragedien et trist faktum: Altfor mange skeive i Norge lever fortsatt ikke frie liv.

De siste dagene har vært preget av vitnesbyrd om frykt, hets og hatkriminalitet. Mange er utrygge og ser seg over skulderen før de tør være seg selv i offentligheten.

Skeive kommer statistisk sett dårligere ut på de fleste indikatorer på livskvalitet, og er i større grad enn andre utsatt for trakassering, diskriminering, depresjon og angst og selvmordstanker. I enkelte minoritetsmiljøer blir homofili fortsatt sett på som synd.

«Det skeive miljøet er en del av fiendebildet til ekstreme islamister», sier politidirektør Benedicte Bjørnland, og viser til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nå vurderer trusselsituasjonen som ekstraordinær.

Når Oslo-politiet ber folk la være å delta på støttemarkeringen, er det fordi de ikke kan garantere for sikkerheten til dem som møter frem.

Med dette har skeive også mistet både trygghet og en viktig anledning til å markere den friheten og kjærligheten alle skal ha krav på.