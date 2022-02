Farvel, Facebook!

Mark Zuckerberg skal følge, ikke lage, EUs regler for personvern.

– Å true med boikott er både umodent og useriøst. EU bør stå på sitt på vegne av forbrukerne, skriver BT på lederplass.

EU vil stramme inn personvernet rundt sosiale medier. Det har fått Facebook-gründer Mark Zuckerberg til å true med å stenge ned flere av sine plattformer.

Det må han gjerne gjøre. Å verne om folks personlige opplysninger, og hva disse kan brukes til eller hvem de kan selges til, er helt nødvendig.

Det er derfor ikke et spørsmål som kan være oppe til forhandling med kommersielle aktører.

Det er kvartalsrapporten fra Zuckerberg-selskapet Meta, som eier sosiale plattformer som Facebook og Instagram, som lanserer boikotten.

I dag sender Meta den personlige informasjonen de har om europeiske brukere til USA, hvor de lagres på amerikanske servere. Dermed er det amerikanske personvernslover som gjelder. Disse er betraktelig svakere enn de europeiske.

EU varsler nå at de vil sette en stopper for slike transatlantiske overføringer, slik at informasjonen om europeiske Meta-brukere blir beskyttet av EU.

Det vil være et sterkt løft, både for den enkelte bruker og for samfunnet for øvrig.

Den omfattende Cambridge Analytica-skandalen er et skrekkens eksempel på hvor ille det kan gå dersom persondata ikke håndteres med omhu.

Dataene til millioner av brukere av Facebook ble solgt til analyseselskapet, som deretter brukte disse til politisk manipulasjon til fordel for Donald Trump før valget i 2016.

Zuckerberg har senere beklaget hendelsen, og akseptert en milliardbot.

Han må også akseptere EUs nye krav. Brukerne av Facebook og liknende plattformer er både kunder av Zuckerberg og selve produktet han selger. Deres rettigheter skal vernes i området de bor i, og det er riktig av EU å stanse overføringen av denne informasjonen til amerikanske harddisker.

Forvaltningen av persondata og -vern har kommet langt siden Facebook først ble opprettet i 2004. Zuckerberg og Meta må akseptere at forbrukernes sikkerhet skal reguleres i bransjen deres, slik den også blir i alle andre bransjer.

Å true med boikott er både umodent og useriøst. EU bør stå på sitt på vegne av forbrukerne.