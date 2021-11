Kim Friele var Norges moderne frigjøringshelt

Innsatsen hennes bør alltid være til inspirasjon for undertrykte og diskriminerte.

Kim Friele er død, 86 år gammel. Landets store forkjemper for lik rett til frihet og kjærlighet for alle, er gått ut av tiden.

Friele var homokampens frontfigur i flere tiår. Hun bidro sterkt til å bekjempe fordommer og hat, den gangen middelalderske oppfatninger om kjærlighet mellom likekjønnede var nedfelt i norsk lov – et lovverk hun bidro sterkt til å endre.

Innsatsen hennes er uvurderlig.

I ettertid kan det være vanskelig å forstå hvor Friele tok motet fra. Hun var landets første synlige, kvinnelige homoaktivist, i en tid da fordømmelsen og utstøtingen av homofile var massiv.

Friele ble utsatt for både mobbing og fysisk vold, og en storm av kristenmoralsk raseri og nedlatenhet. Likevel maktet hun å bli stående oppreist og klarsynt. Slik utfordret hun også det politiske Norge, helt til topps.

Politisk endring er krevende arbeid. Enda seigere jobb er det å endre et åpenbart urettferdig og diskriminerende lovverk, og samfunnets rådende fordommer.

I dag er det lett å ta for gitt at Norge er blitt et likestilt og mer liberalt samfunn. Men det er all grunn til å minne om at seksuelle handlinger mellom menn var definert som lovbrudd helt til 1972. Helt til 1978 ble «homofili» definert som en psykiatrisk diagnose.

Og partnerskap mellom homofile har bare vært mulig i 28 år her til lands.

Homokampen og arbeidet for likestilling dør ikke med Kim Friele. Fremdeles trengs det samme engasjementet for at flere kan leve friere liv, blant annet i kampen for transpersoners rettigheter her i Norge.

Innsatsen er også nødvendig i internasjonalt arbeid. Både i Polen og Russland har høyrepopulistiske og reaksjonære politikere vedtatt lover som stenger skeive ute fra et normalt samfunnsliv. I Tsjetsjenia er forfølgelsen av homofile brutal.

Homokampen må fortsette, også på høyt politisk nivå.

Kim Friele visste hvor viktig det er å bruke sin egen stemme. Hun var et godt eksempel på at ytringsfriheten ikke bare er til pynt.

Den kan være helt sentral i arbeidet med å løfte takhøyden i samfunnet, og i beste fall skape bedre livsvilkår for mange flere. Friele viste at det var mulig.