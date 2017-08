Private, digitale legetjenester gjør livet lettere for pasienter. Det må det offentlige helsevesenet lære av.

Folk er stort sett fornøyd med fastlegeordningen. Nye, private legetjenester gjør det likevel åpenbart at det offentlige helsevesenet kan bli bedre. Nøkkelen er brukervennlighet.

Det er lett å se appellen i de nye legetjenestene. BT skrev onsdag om digitallegene, som behandler pasienter via nett, telefon og mobilapper. Her får folk samtaler, resepter, henvisninger og råd. Tjenestene er private, med et prisnivå som ligner egenandelen hos en vanlig fastlege. Konsultasjonen kan skje i stuen, eller på jobb.

Oppblomstringen av mobile legetjenester sparer tid og frustrasjon. At de blir stadig mer populære, må bli en vekker for det offentlige helsevesenet.

Det finnes møter teknologi ikke kan erstatte. At mobillegene avviser dem som er alvorlig syke, eller har behov for fysisk undersøkelse, gjenspeiler også det. Men mye av korrespondansen mellom lege og pasient trenger strengt tatt ikke oppmøte.

Digitallegenes største trekkplaster er forenkling. Folk kan få hjelp utenom fastlegens kontortid, og slipper å vente i timevis for en resept eller et svar på hva som kan ta knekken på forkjølelsen. I tillegg har noen apper en ordning som gjør at pasienter kan ha full oversikt over hvor de befinner seg i køen, og dermed kan vente på et annet sted enn venterommet.

Dette sparer folk for frustrasjoner, og legen for stress. Den gjennomsnittlige fastlege er blitt nedsyltet i både pasienter og oppgaver. Derfor er det bra at de nye aktørene kan avlaste dem ved å ta en del av konsultasjonene.

Det er riktignok forskjell i brukervennlighet mellom fastleger, og muligheten for timebestilling via mobiltelefon markerer fremskritt. Digitaldoktorene representerer imidlertid et kvantesprang. Det er bra at det offentlige systemet utfordres, og dermed presses til å bli bedre. Forenkling gjennom teknologi effektiviserer driften, og kan spare samfunnet for store summer.

Til BT forteller Jan Einar Vaage i Helsetelefonen at innringende kunder først blir møtt av en sykepleier, og at halvparten får svarene de trenger fra dem. En slik ordning fra det offentlige kunne avlastet både fastleger og legevakten.

De nye lommelegene gjør hverdagen enklere for folk. Pasientene kommer til å forvente at det offentlige også blir mer brukervennlig. En app hvor en kan stille enkle spørsmål til sykepleiere og et køsystem for fastleger er en bra begynnelse.

Jo flere timer på venterommet spart, jo bedre. Både for samfunn og for folk.