Den alvorlige svikten i Forsvarets IKT-systemer må rettes opp umiddelbart

Norge kan ikke leve med sårbarheten som Riksrevisjonen har dokumentert.

«Dersom statsbudsjettet ikke inneholder de nødvendige ressursene til digital opprustning, kan ikke satsingen på Forsvaret sies å være tilstrekkelig», mener BT på lederplass. På bildet ser vi forsvarsminister Bjørn Arild Gram (til v.) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

«En av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem noen gang.»

Slik beskriver Karl-Eirik Schjøtt Pedersen Riksrevisjonens funn om tilstanden til de digitale informasjonssystemene i Forsvaret. Forsvarets manglende evne til å oppdage og bekjempe digitale angrep er «svært alvorlig», mener de.

Dette bør være en vekker, både for Forsvaret og for politikerne som bevilger pengene. I et Europa i krig kan ikke Norge leve med den sårbarheten Riksrevisjonen beskriver. Et krafttak for Forsvarets digitale infrastruktur må på plass så snart som overhodet mulig.

Rapporten burde ikke komme som noen overraskelse på politikerne. Helt siden 2010 har de kjent til de store utfordringene Forsvaret står overfor på dette området. Likevel har tiltakene vært sene og utilstrekkelige.

Høyre har styrt Forsvarsdepartementet i de aller fleste av de siste ti årene. En selvransakelse om hvorvidt de ansvarlige statsrådene har gjort jobben sin er virkelig på sin plass.

Peter Frølich (H), som leder Stortingets kontrollkomité, peker på at det ble iverksatt store tiltak i 2019 «for å rette opp feilene». Dette er lite betryggende. Hvis politikerne virkelig hadde tatt problemet på alvor, burde tiltakene kommet tidligere og gitt mye større resultater i løpet av de årene som har gått.

Også Forsvarsledelsen bør måtte svare for hvorfor situasjonen er så kritisk som den er. Det er forståelig at denne debatten ikke kan foregå for åpen scene og at Riksrevisjonens rapport holdes konfidensiell med hensyn til rikets sikkerhet. Derfor er det nå Stortingets ansvar å få klarhet i hvordan dette kan ha skjedd.

Torsdag legger Ap/Sp-regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2023. Der vil Forsvaret nødvendigvis bli den store vinneren. Men dersom statsbudsjettet ikke inneholder de nødvendige ressursene til digital opprustning, kan ikke satsingen sies å være tilstrekkelig.

Forsvarskommisjonen, som vurderer hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet de neste tiårene, bør vie Forsvarets digitale evner og sårbarheter stor oppmerksomhet.

Men kommisjonens rapport kommer først i mai neste år. Forsvaret og Forsvarsdepartementet trenger ikke å vente på denne. Både Riksrevisjonens rapport og egne undersøkelser gir dem nok av steder å starte. Og de må starte nå.