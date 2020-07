Kontrollen med legemidler på norske sykehus er for dårlig

Feil bruk av medisiner har kostet 27 mennesker livet i norske sykehus på to år. Det er 27 for mange.

Publisert Publisert Nå nettopp

Totalt ble nesten fem personer feilmedisinert hver eneste dag i 2016 og 2017. Konsekvensene kan bli grufulle. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Mandag 29. juni døde en mann i 50-årene på Haukeland sykehus, fordi han fikk ti ganger den cellegiftdosen han skulle hatt. For tre år siden døde seks år gamle Djabrail Sulejmanov samme sted, også han av feilmedisinering.

En ny studie viser at de er langt ifra alene: 3372 mennesker ble feilmedisinert i årene 2016 og 2017. Av dem fikk 177 alvorlige skader, og 27 døde.

Ifølge fagpersonene bak studien ligger Norge langt bak andre land når det kommer til legemiddelhåndtering.

Dette er overhodet ikke holdbart, og helseminister Bent Høie (H) må nå ta tak i situasjonen.

I dag er det opp til sykehusene selv hvorvidt de vil innføre ytterligere kontroll med håndteringen av legemidler. I trange helsebudsjetter er det imidlertid alltid noe som må kuttes, og Høie bør sørge for at nasjonale retningslinjer skjerper sikkerheten til pasienter i hele landet.

Det er umulig å hindre alle menneskelige feil i et så stort maskineri som et offentlig helsevesen. Haukeland sykehus alene har over 12.000 ansatte, og i underkant av én million årlige pasientmøter.

Det synes likevel åpenbart at omfanget av feilmedisinering er langt høyere enn nødvendig, spesielt siden tallene tyder på at vi ligger høyere enn land som USA og Storbritannia.

Det er forsker og stipendiat Alma Mulac som står bak funnene. Hun fremmer også flere forslag til hvordan problemet kan begrenses.

Noen av disse handler om å nyttegjøre seg ny teknologi, som å skanne pasientarmbåndet og sjekke at medisinen man er i ferd med å gi er riktig.

Mulac mener også at alle sykehus burde ha en egen leder for legemiddelhåndtering, og at apotekene bør få mer ansvar i legemiddelhåndtering.

Hvilken løsning som er best, er det opp til fagfolk å bestemme. Men Høie må sørge for at det nå tas grep om situasjonen. Mennesker vil alltid gjøre feil. Som Mulac påpeker, er det lett å gå glipp av et komma eller lese en null for mye eller for lite i en hektisk sykehushverdag.

Da må det finnes rutiner og systemer som kan fange opp slike feil før de får alvorlige konsekvenser for pasientene.

Feilmedisineringen som er avslørt, svekker tilliten til norsk helsevesen. At behandlingen er god og effektiv får mindre verdi dersom pasientene risikerer å omkomme på grunn av slurvefeil.

Derfor må helseminister Høie nå gripe fatt i problemstillingen.