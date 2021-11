Det er uklokt å skrote domstolsreformen

Barneombud Inga Bejer Engh advarer Støre-regjeringen mot å reversere reformen i domstolene. «Man svekker rettssikkerheten, og det gjelder særlig for barn og unge», sier hun til NRK.

Regjeringen gambler med barns rettssikkerhet og sender den tredje statsmakt på tiggerferd i lokalpolitikken.

Etter en grundig utredning ble domstolsreformen innført i mai. Solberg-regjeringen innførte færre og større embeter og reduserte antallet tingretter fra 60 til 23. Det viktigste argumentet er rettssikkerhet og større fagmiljøer.

Nå blir reformen offer for reverseringsiveren til Ap/Sp-regjeringen. Det er svært uheldig.

Flere fagfolk har advart sterkt mot endringene.

«Planen om å reversere domstolsreformen fremstår som en politisk maktdemonstrasjon, der den dømmende makt blir holdt for narr», skriver UiB-professorene Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik i Rett24.

Bekymringen deres handler om flere ting: bortkastede millioner til midlertidige sammenslåinger, lammelse av kvalitets- og utviklingsarbeidet, og ikke minst domstolenes viktigste kapital: tillit og uavhengighet fra politiske myndigheter.

Jussprofessorene er særlig kritiske til unntakshjemmelen i Hurdalsplattformen, hvor det står at sammenslåtte domstoler skal få bestå hvis domstolsleder, kommunene og de ansatte er enige om å opprettholde dagens struktur.

«Vi risikerer en situasjon der dommere og domstolsledere må holde seg inne med politikere for å sikre egne arbeidsplasser», skriver professorene.

Prinsipielt sett er det svært problematisk å gjøre den tredje statsmakt til en brikke i det kommunale selvstyret, og sende domstolsledere på tiggerferd til lokale beslutningstakere.

En annen vektig innvending kommer fra barneombud Inga Bejer Engh. Torsdag sa hun til NRK at barns rettssikkerhet vil lide hvis det igjen blir innført flere og mindre domstoler. Mindre fagmiljøer har nemlig uheldige konsekvenser for dommernes kompetanse og faglige dyktighet.

«Barnesakene er veldig vanskelige og kompliserte. Derfor krever disse sakene et tungt, større faglig miljø ved domstolene», sier Engh til NRK.

Velfungerende og kompetente domstoler er helt grunnleggende i en rettsstat. Riksrevisjonen har beskrevet den tidligere situasjonen som svært alvorlig, fordi organiseringen førte til stort sprik i saksbehandlingstid og kvalitet.

Dette skulle reformen bøte på, fordi større rettskretser gir både faglig bredde og mer fleksibel utnyttelse av ressursene. Det er et ønske som gjennomgående blir fremhevet av både Domstolkommisjonen, Juristforbundet, Dommerforeningen og de ansatte i domstolene.

I stedet for å behandle domstolene som et sysselsettingstiltak i distriktene, bør regjeringen lytte til faglige argumenter. Det er høyt spill å ofre rettssikkerhet for misforstått distriktspolitikk.