Nye nasjonalparkar er bra for Vestland

Nedbygging av naturen er eit stort problem.

Hornelen er Europas høgste sjøklippe, og er éin av tre plassar i Vestland fylke som får nasjonalparkstatus.

Regjeringa vil opprette ti ny nasjonalparkar i Noreg. Tre av dei kjem i Vestland.

Det er gledeleg nytt.

Sjølv om det tar nokre år før den nye statusen er heilt på plass, må planane få konsekvensar allereie no.

Det gjeld spesielt for Masfjordfjella i Alver kommune, der det er planlagt utbygging av vindkraft. Blir det noko av, fell heile poenget med nasjonalparken vekk.

Det skal ikkje vere slike tekniske installasjonar i nasjonalparkar, slår Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fast.

Det er interessant å sjå korleis ulike deler av styresmaktene først har opna for vindkraft, for deretter slå fast at området er verneverdig.

Det er forståeleg at grunneigarane er provoserte.

Nasjonalparken set likevel ikkje ein stoppar for all vindutbygging i området. For det er ikkje slik at utsikta frå verneområdet er verna.

Det same ser ein i Bremanger, der Hornelen vert verna. Der er det fleire kringliggande vindparkar, og det er ein ny vindpark under planlegging på Bremangerlandet.

Sidan nasjonalparkane vert brukt for å hindre nedbygging av spesielt viktige område, er det fare for at instituttet vert brukt for å ta ein omkamp mot utbygging ein er motstandar av.

Slik bør det ikkje vere.

Vindkraft er kontroversielt i Noreg, og bør byggast ut sakte og føreseieleg. Men ein må ikkje kome dit at eit område må vere verna for å hindre utbygging.

Samtidig trengst det meir fornybar kraft framover, som ein del av det grøne skiftet.

Den siste nasjonalparken regjeringa vil opprette i Vestland, er i Øystesefjella. Det er det vatn og ikkje vind som har vore stridstema i fleire tiår.

Nært verneområdet er det fleire oppdemma vatn, så naturinngrepa finst der òg. Nasjonalparkstatusen kjem på toppen av at Øystesevassdraget vart varig verna i 2019.

Det er godt at regjeringa no sikrar eit større område for ettertida mot inngrep.