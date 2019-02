Wara må opne opp

Justisministeren må svare på om First House har hatt Huawei som kunde.

FIRST HOUSE: – Tor Mikkel Wara (Frp) kan ikkje la det vere opp til First House å svare på om dei hadde Huawei som kunde då Wara var medeigar, meiner BT.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) må avklare bindingane sine til det kinesiske teknologiselskapet Huawei.

Waras jobb er å vareta norske interesser, og det er heilt nødvendig at den norske justisministeren er open om tidlegare bindingar.

Då held det ikkje at han avviser at han sjølv hadde Huawei som kunde då han arbeidde for First House.

Den noverande justisministeren var medeigar i PR-byrådet First House fram til våren 2018. Han nektar å svare på kva bindingar selskapet hans har hatt til den kinesiske teknologiganten.

– Når det gjeld spørsmålet om First House har hatt Huawei som kunde, må det rettast til First House, sa han i Stortingets spørretime på onsdag.

Wara kan ikkje la det vere opp til First House å svare på om dei hadde Huawei som kunde då Wara var medeigar.

First House sit ikkje i regjering, det er det Wara som gjer.

Huawei er ikkje ein tilfeldig aktør. Noreg skal byggje ut 5G-nettet, og Huawei er ein av aktørane som ønskjer å stå for utbygginga.

Norsk etterretning åtvarar mot det kinesiske selskapet, på grunn av koplingar til kinesisk etterretning. Amerikanske styresmakter åtvarar òg mot å involvere selskapet i kritisk infrastruktur.

5G-nettet er kritisk infrastruktur i Noreg.

Regjeringas medlemmer må vere ekstra tydeleg på eventuelle bindingar til Huawei, fordi tidlegare statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) er tilsett i det kinesiske selskapet.

Brein-Karlsen var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, men skal no drive lobbyverksemd på Huaweis vegner.

Denne saka illustererer nok ein gong problemet som ligg i at regjeringsmedlemmer vert rekrutterte frå PR-byrå med hemmelege kundelister.

Det skadar tilliten til regjeringa når viktig informasjon om statsrådars bindingar vert skjult.

Noreg burde i det minste klare å halde seg med justisministrar som er opne om bindingar til selskap knytt til kinesisk etterretning. I det minste.

Når Wara ikkje svarar, kviler det ansvaret på statsminister Erna Solberg (H).