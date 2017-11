Krav om tvungen hårvask hos frisører er paternalisme på sitt aller verste.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er en ivrig pådriver for enklere regelverk og konkurransedyktig politikk. Dermed fremstår den pågående lobbykampen mot frisørkjeden Cutters ekstra pussig.

NHO Service og Handel forsøker å få politikere til å slå fast at alle frisørsalonger skal tilby hårvask. Og ikke nok med det: De krever tilsyn for å kontrollere at vaskeplikten blir overholdt, ifølge DN.

Slik går NHO i bresjen for det norske byråkratiets største uvesen: unødvendige, konkurransehemmende og paternalistiske forbud og påbud.

NHO jobber på vegne av bransjeorganisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter (NVFB). Pålegg om vaskeplikt er et forsøk på nytolking av hygieneforskriften. I brevet til Helse- og omsorgsdepartementet, som DN har fått tilgang til, går det også frem at henvendelsen bunner i fremveksten til gründerbedriften Cutters.

Cutters er et hurtigklippkonsept som ble stiftet i Bergen i 2015. Hårklippen skal kun ta 15 minutter, og alle betaler 299 kroner, uavhengig av kjønn og sveis. Ved å kombinere effektivitet og pris, har Cutters åpenbart truffet en nerve markedet. Det bør de ikke straffes for.

«Jeg forstår at Cutters vil dra saken så langt som mulig for å slippe å gjøre om på forretningskonseptet sitt. Men presedensen i bransjen gjennom årtier har vært sånn at hårvask er en naturlig og selvfølgelig del av en frisørbehandling», sier direktør Anne Mari Halsan i NFVB til DN. Hun insisterer på at saken ikke handler om å stikke kjepper i hjul, men om å holde bransjestandarden høy.

Dette er åpenbart tøv.

Nikita Solenov

Formålet med forskriften som regulerer frisørnæringen er å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Obligatorisk vasking av alle norske frisørkunder er neppe nødvendig for å oppfylle alminnelige krav til renslighet. Det er svakt belegg for at det er uhygienisk å klippe hår uten å vaske det først. At vask har vært en selvfølgelig del av klippen, er ingen naturlov, men en tradisjon som tok form i tiden før både tidsklemmer og forbrukermakt.

I alle tilfeller må dette være et valg den enkelte kunde står fri til å ta. Myndighetspålagt vasking er paternalisme av verste sort.

Det er ikke Cutters som drar saken for langt, det er NFVB. Og det er vanskelig å se noe annet motiv enn å ramme en dyktig konkurrent. Slike smålige hensyn kan ikke myndighetene ta. Kravet om tvungen hårvask må legges dødt umiddelbart, av hensyn til både kunder og nytenkende bedrifter.