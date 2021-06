Endeleg ei melding som peikar ut ei klar retning for det grøne skiftet

I energimeldinga gjev regjeringa industrien eit solid grunnlag for å satse på grøn omstilling.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og statsminister Erna Solberg (H) la fredag fram ei stortingsmelding om «verdiskaping fra norske energiressurser». Det er regjeringas mest konkrete og framtidsretta industrimelding til no, skriv BT på leiarplass. Foto: Torstein Bøe

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Noreg og spesielt Vestlandet står framfor ei svært viktig omstilling. Olje og gass vil bli mindre viktig, og nye næringar må ta over.

Omstillinga er omfattande, og krev politisk styring, mellom anna fordi mykje av teknologien som skal utviklast krev statleg støtte i byrjinga.

Regjeringa har allereie tatt fleire grep, mellom anna ved å støtte utviklinga av anlegg for fangst og lagring av CO₂. Andre sider av politikken har vore mangelfull. Til dømes gjeld det hydrogen-satsinga.

Les også Hans K. Mjelva: Ny industri står i kø for å få straum, og så set regjeringa ned eit utval?!

No har regjeringa svart, i det som er den mest konkrete og framtidsretta industrimeldinga til no.

Energimeldinga, som regjeringa la fram før helga, peikar ut retninga for ei rekke nye næringar innan det som blir omtalt som «det grøne skiftet».

Meldinga samlar tidlegare planar og blir meir konkret på mellom anna hydrogensatsinga, havvind og utbygging av kraftnettet.

Hydrogensatsinga vil få fart på utviklinga av nullutsleppsfartøy til sjøs, langtransport, omlegging av industrien og produksjon av hydrogen.

For havvind kom ei rekke avklaringar på rammevilkåra for dei to felta som allereie er lyste ut. I tillegg varslar regjeringa at dei vil lyse ut fleire felt seinare.

Noko står att, som å kva støtte flytande vindkraft på Utsira Nord vil få. Dette prosjektet er svært viktig for å sikre at norsk industri heng med i det internasjonale teknologi-kapplaupet.

Meldinga viser òg at det hastar med å få rusta opp kraftnettet, slik at straumen kjem fram dit han trengst. Regjeringa vil setje ned eit utval som skal få fart på utbygginga.

Det er bra, men i delar av landet som i bergensområdet, er problemet akutt. Der må jobben byrje no, ikkje om eit år når utvalet konkluderer.

Den verkelege styrken ved meldinga, i tillegg til at ho er relativt konkret, er at ho femner breitt politisk. Meldinga vil i all hovudsak stå seg, uansett kven som styrer landet etter valet til hausten.

Det er heilt grunnleggande for at industrien skal investere i nye løysingar, og i å vinne kampen om framtidas arbeidsplassar.

Problemet med meldinga er at regjeringa insisterer på å halde fram med leiting etter olje og gass. Som det internasjonale energibyrået (IEA) nyleg viste, treng ikkje verda meir olje, viss den globale oppvarminga skal haldast under 1,5 grader.

Politikken bryt såleis med norske klimamål, og aukar risikoen for at staten taper pengar.

Førebels er det dessverre dette som skal til for å samle dei to styringspartia Ap og Høgre. Den positive sida ved det, er at det aukar sjansen for at ei elles god melding blir gjennomført.