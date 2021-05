Frp vil gjere Nasjonal transportplan til eit luftslott

Det er vanskeleg å ta partiets samferdslepolitikk seriøst.

Samferdslepolitisk talsperson Bård Hoksrud og partileiar Sylvi Listhaug har stått i spissen for Frps alternative Nasjonal transportplan. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB (arkiv)

Før helga kom Framstegspartiet med sin alternative Nasjonal transportplan. Ordet «alternativ» er svært treffande, for her er det mykje rart.

Partiet vil legge 400 hundre milliardar kroner på toppen av ein plan som allereie er på 1200 milliardar. «Finansieringa» skjer ved kutt i integrering, innvandring, klimasatsingar og bistandsbudsjettet – i tillegg til å ta frå Oljefondet.

Alle bompengane skal vekk, betalt med vårt felles pensjonsfond. Det er kortsiktig tenking. Det beste ein kan seie om dette, er at veljarane for lengst har slutta å stole på Frps tomme bompengeløfte.

Partiet vil skrote den viktige byvekstavtalen for bergensområdet, som gjev milliardar til veg, kollektiv, sykkel og fotgjengarar. Det same skal skje med dei andre byvekstavtalane for storbyområda.

Dette er avtalar staten allereie har underskrive med kommunar og fylke over heile landet. Det er fullstendig useriøst om staten no skal trekke seg frå avtalane som er så viktige for utviklinga av dei største byområda i landet.

Viktige klima-, miljø- og naturmangfaldskrav skal bli kutta i nye vegprosjekt. Det skal bli færre pengar til arkeologiske utgravingar ved nye utbyggingar. Så mykje omtanke har Frp for norsk natur og historie.

Då Frp forsvann ut av Samferdsledepartementet vinteren 2020, måtte det til ei skikkeleg opprydding. Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) har hatt ein tøff jobb med å få kontroll på dei mange prosjekta som hadde for dårleg kostnadsstyring.

Regjeringas Nasjonal transportplan var meir realistisk og hadde dessutan ein klok balanse mellom ulike landsdelar og mellom by og land. Frp vil tilbake til tida med overbodspolitikk og mangel på realisme i transportplanane.

«Det er synd Frp med dette bidrar til å gjøre NTP til et luftslott det ikke er mulig å realisere, i stedet for et viktig plandokument for transportsektoren», seier Aps Sverre Myrli til NTB.

Han har rett. Hundrevis av milliardar til motorveg og bane er likevel ikkje nok til alle prosjekta Frp vil ha. Dei legg inn prosjekt som Nord Noreg-banen og Intercity-jernbane til Lillehammer, Skien og Halden, men jernbanesektoren får berre 40 milliardar meir enn regjeringa har gjort framlegg om.

Og sjølv om landet treng vidare samferdsleutbygging, kan ikkje denne sektoren vinne over absolutt alle andre gode tiltak. Klima- og natureffekten av ein slik plan vil vere katastrofal. Skal Noreg nå klimamåla, må vi tenkje heilt annleis enn Frp vil.

Frps alternative Nasjonal transportplan er eit desperat utspel frå eit parti med akutt veljarkrise. Sylvi Listhaugs Frp står for ein uansvarleg, urealistisk og uhaldbar samferdslepolitikk.