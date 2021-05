Det er klokt å beholde smittevernforskriften til over helgen

En smittebølge fra nasjonaldagen kan fremdeles ødelegge for gjenåpningen på lengre sikt.

Helsebyråd Beate Husa (KrF). Foto: Jannica Luoto

Endelig er det gode koronanyheter å glede seg over for bergenserne. Smitten i byen er lav, og en gjenåpning av samfunnet er så smått i gang.

Likevel velger byrådet å beholde lokale smittevernforskrifter til over helgen. Det er klokt.

Smitteoppblomstringen mange var redde for etter 17. mai-feiringen, har latt vente på seg. Det betyr ikke at faren er helt over.

Både lokale smittevernmyndigheter og FHI er usikre på hvorvidt tallene er reelle, og om smitteøkningen kan vise seg i løpet av de neste dagene.

Derfor er det helt riktig av byrådet å beholde forskriften til og med søndag, men samtidig uttrykke et ønske å fjerne den etter det.

Innen helgen er over, regner de med at et potensielt smittetrykk fra nasjonaldagen vil ha kommet frem, slik at situasjonen vil være mer oversiktlig.

Smitteverntiltakene må stå i forhold til smitterisikoen. Smittetrykket i Bergen er nå lavere enn både i Oslo og nasjonalt.

Å beholde den lokale forskriften som begrenser antall besøkende i private hjem og på innendørs arrangementer, kan virke overdrevet. Det ville vært krevende å forsvare en forskrift som skulle vare i lang tid med så lavt smittetrykk.

Det er også bra at byrådet har lettet på forskriften som omhandler kulturlivet. Også bergenserne kan nå nyte skjenking til midnatt og droppe spiseplikten.

Den trinnvise åpningen, hvor man holder igjen på private arrangement til man er sikker på at smittebølgen er unngått, men legger til rette for at folk kan møtes på serveringssteder med fokus på og ansvar for smittevern, er et godt kompromiss.

Det er bedre å vente med å skrote den lokale forskriften til mandag, enn å åpne nå, for så å måtte stenge ned igjen dersom smitten øker dramatisk.