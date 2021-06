Norge bør ikke sende asylsøkere til Afrika

Danmarks kontroversielle asylpolitikk er ikke noe forbilde. Arbeiderpartiet må besinne seg.

– Å flytte både asylbehandling og -opphold til land i Afrika, er å undergrave asylinstituttet. Norge bør ikke bidra til slike brudd på grunnleggende rettigheter, mener BT. Foto: Jan T. Espedal

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Midt i agurktiden fremmer Arbeiderpartiet et forslag til ny asylpolitikk som kun Frp er for, og som Erna Solbergs regjering allerede har forkastet.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani mener Norge bør gjøre som Danmark, og sende asylsøkere til mottak i tredjeland. Men bare hvis personen allerede har vært i landet før, og Norge har en avtale på plass.

Å flytte både asylbehandling og -opphold til land i Afrika, er å undergrave asylinstituttet. Norge bør ikke drive med slik ansvarsfraskrivelse og brudd på grunnleggende rettigheter.

Les også Mohamed (24) var 17 år da han kom alene til Norge. Han mener UDI bør fratas ansvaret for barn.

Danskene har allerede inngått en samarbeidsavtale med Rwanda. Den sosialdemokratiske regjeringen har fått sterk kritikk, blant annet fra Amnesty International, Røde Kors, Redd Barna, FNs høykommissær og EUs kommissær for flyktninger.

Frp har fremmet forslaget i en årrekke. Men så sent som i mai, avviste justisminister Monica Mæland (H) at dette er aktuell politikk i Norge.

Gharahkhani lanserte ideen allerede i 2018, men den gangen ble det tiet i hjel i hans eget parti. At forslaget kommer opp igjen nå, virker motivert av at det er valgkamp.

Utspillet må likevel regnes som i overkant opportunistisk. Det norske mottaksapparatet for asylsøkere er ikke under press for tiden.

Ønsket om å hindre flere drukningstragedier i Middelhavet, er forståelig. Det kan være en fristende idé at europeiske land oppretter sentre for asylsøkere i Nord-Afrika, i et forsøk på å stanse strømmen av elendige båter over havet.

Men grunnen til at slike ideer strander, er at tiltaket kan føre til ukontrollerbar tilstrømming av mennesker på flukt i en region der både logistikk, trygghet, rettssikkerhet og forsyninger er en utfordring.

Israel har allerede forsøkt å eksportere flyktninger til Rwanda og Uganda, og det fungerte svært dårlig.

Les også 338 asylsøkere til Norge i år

Løsningene bør komme gjennom bredt, internasjonalt samarbeid og på EU-nivå, også eventuelle samarbeid med land i Afrika og Midtøsten.

At rike land i nord driver solospill og «outsourcer» asylbehandlingen sin til lavkostland, slik Gharakhani ønsker, kan undergrave dette viktige arbeidet.

Arbeiderpartiet bør være strengt og rettferdig i innvandrings- og asylpolitikken. At de forsøker å iføre seg Frps politiske klær i denne saken, er nedslående.

Denne politiske prøveballongen bør bli skutt ned nok en gang, og helst i god tid før fellesferien er over.