Noreg treng trygge og opne vegar mellom aust og vest

Påskekaoset viser kor sårbare fjellovergangane er.

Måndag 5. april var det siste dag i påskeferien for mange, og dermed svært lange køar over fjellet. På biletet er det kolonne vestover over Filefjell. Foto: Eystein Røssum

Måndag ettermiddag var alle vegane over fjellet mellom Bergen og Oslo stengde eller hadde kolonnekøyring med fleire timars ventetid. I praksis var alternativet å køyre om Kristiansand eller Møre for å finne ein open veg.

Det viser kor håplaus situasjonen framleis er for trafikken mellom aust og vest i Noreg. Dette er ikkje eit lokalt spørsmål for hytteeigarar eller bygdefolk, men eit nasjonalt ansvar for å sikre framkomst mellom landets to mest folkerike landsdelar.

I fleire tiår har diskusjonen gått om kva vegar mellom landets to største byar som skulle ha prioritet. Draumen om fleire timars kortare køyretid, kombinert med utvikling av regionane langs vegen, har gjeve svært mykje debatt.

Denne diskusjonen har vore lammande for arbeidet med å sikre det viktigaste, nemleg at vegen faktisk er open og forsvarleg å køyre på.

I Nasjonal transportplan for førre periode la regjeringa til grunn at både E134 over Haukelifjell, riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 52 gjennom Hemsedal skulle vere hovudvegar mellom aust og vest.

Ja, i tillegg til at dei peika på E16 over Filefjell som den mest vintersikre vegen, då. I praksis greidde ikkje dåverande samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) å ta eit val, slik mange hadde håpa han skulle gjere.

No er det Knut Arild Hareide (KrF) som har denne statsrådsposten. Nyleg la han fram ny Nasjonal transportplan, og varsla dermed at regjeringa ikkje ser for seg noka prioritering mellom dei ulike vegane.

Regjeringa fortener skryt for å satse på rassikring og tryggare vegar mange plassar på Vestlandet. Fjellovergangane er det derimot verre med.

Ein viktig grunn til dette er nok vestlandspolitikarane, som ikkje har greidd å prioritere mellom dei mange alternativa.

Riksveg 7 over Hardangervidda var i 2018 kolonnekøyrt i 409 timar og heilt stengt i 432 timar. Det er til saman over ein månad med sterkt avgrensa eller ingen framkomst langs det som i dag er den raskaste vegen mellom aust og vest.

Dei som bruker denne vegen, kan tidlegast håpe at noko skjer ein gong etter 2028. Det vil seie i andre del av planperioden, slik Nasjonal transportplan ligg føre frå regjeringa.

Framover bør vestlandspolitikarane greie å prioritere kva fjellstrekningar som er aller viktigast.

Det verkar kanskje ikkje like visjonært som å kome med spenstige visjonar for nye, store samferdsleprosjekt, men det er minst like viktig.