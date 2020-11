Vestlendingane må kunne stole på at innstrammingane er skikkeleg grunngjevne

Dette er dugnaden ingen ønskte seg. Men har vi tillit til kvarandre, skal det gå likevel.

Byrådsleiar Roger Valhammer la fredag saman med helsebyråd Beate Husa fram ei rekkje nye tiltak. Foto: Bjørn Erik Larsen

Leder

Fredag varsla byrådet i Bergen nye, harde innstrammingar. Både kultur- og idrettsliv blir stramma kraftig inn på. Det kan vere maksimalt 20 personar på arrangement. Og den nye regelen er to meters avstand på butikkar.

Grunnen er enkel: Smittetalet i bergensområdet er altfor høgt. Sist døgn var talet 103 nye registrerte tilfelle, og Bergen set stadig nye smitterekordar.

No må vi alle gjere det vi kan for å avgrense smitten i samfunnet. Dei som vil merke tiltaka best, er dei som er ivrige brukarar av uteliv, kulturtilbod og treningsanlegg.

Dette er kanskje ikkje gruppa som sjølv er i risikosonen dersom dei får blir smitta. Dei må delta på dugnaden likevel. Vi har ikkje noko val.

Denne gongen har byrådet prioritert å skjerme barn og unge mest mogeleg. Det er bra. Denne gruppa må få kunne gå i barnehage, på skule og ha eit minimum av fritidstilbod. Vi andre må handle slik at ikkje dei yngste blir offer for ytterlegare nedstenging.

Men også i krisetider er det viktig at kvart einaste tiltak er godt grunngjeve.

Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen, kritiserer regelen om maks fem personar i husstanden. Han meiner dette tiltaket er for dårleg grunngjeve, all den tid privat- og familielivet har eit særleg vern.

Marthinussen peikar også på at dette tiltaket, til liks med alle andre, er innført både i Bergen og i omlandskommunane, tilsynelatande utan ei sjølvstendig vurdering.

Det er ein stor skilnad på politiske vedtak om aktivitet i ute i samfunnet og mellom heimens fire vegger. Her må byrådet klargjere det rettslege grunnlaget for tiltaket.

I Oslo blir det no innført full skjenkjestopp og alle innandørs arrangement blir forbode. Det verkar som eit tiltak det er lettare for næringane å handtere.

Når store arenaer i Bergen med hundrevis av sitjeplassar blir bedne om å spele for 20 personar, er det ikkje økonomi i det. Dei ville truleg hatt ein lettare jobb om det var kommunen som stengde heilt ned.

Ingen veit kor lenge desse tiltaka vil vare, men det er heilt klart at det er naudsynt med inngripande tiltak no. Men skal oppslutninga halde seg høg over tid, treng bergensarar og strilar tillit til at tiltaka er dei rette no.