Skal Bybanen lykkast, må bygga langs banen vere gode

Fortetting langs Bybanen er inga unnskyldning for å lage billige og dårlege bygg.

Lagunetoppen får slakt av BTs arkitekturmeldar. Både byrådet og utbyggarane har ansvar for å sikre at nybygga langs Bybanen har gode kvalitetar som gjev eit godt bumiljø., skriv BT på leiarplass. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Bybanen er eit av dei viktigaste byutviklingsprosjekta i Bergen dei siste tiåra. Ein grunntanke er å bygge tett langs banen, slik at folk ikkje treng å bruke bilen til alt.

Dette er i høgste grad fornuftig. Bergen er ein av dei mest spreiddbygde byane i landet. I tillegg til at det gjer folk avhengig av bil, fører det òg til nedbygging av natur og matjord. Ikkje berre til bustader, men òg til vegane som må til for dei stadig fleire bilane.

Fortetting er kontroversielt. Mange ønskjer ikkje at villastrøket dei bur i skal endre karakter, ved at det blir bygd bustadblokker der.

Det er forståeleg, men skal byen vekse, er det vanskeleg å unngå. Alternativet er endå fleire bilar, og at meir natur og matjord forsvinn.

Skal ein sikre oppslutning om fortettingspolitikken, er det likevel viktig at han skjer med klokskap.

Arkitekturmeldar Anders Rubing i BT tok laurdag mellom anna for seg Lagunetoppen, som ligg nær bybanestoppet på Lagunen. Dommen var hard:

«Plasseringen er bare begynnelsen på elendigheten. At man har klart å lage et så dårlig boligprosjekt, er overraskende.»

Han viste at korte avstandar mellom dei fem blokkene, og djupe balkongar, gjer at leilegheitene har dårleg med dagslys og utsikt. Dette har òg samanheng med sjølve plasseringa, som ifølgje Rubing er «i en grop» rett ved eit svært trafikkert vegkryss med utsikt til eit kjøpesenter.

I tillegg var dei leilegheitene han såg så små at dei «knapt nok har plass til å møbleres til det de er tegnet for».

Byråd for byutvikling, Tor Haakon Bakke (MDG), seier i kommentarfeltet at utbygginga aldri ville skjedd i dag. Det er godt å høyre, men står att å sjå.

Som Jesper Jorde i TAG arkitekter fortalde i eit svar til Rubing, er det krevjande å bygge nær vegar langs Bybanen.

Byrådet har eit stort ansvar for å sikre at nybygg i Bergen har gode kvalitetar som gjev eit godt bumiljø. Men byens utbyggarar har òg eit ansvar.

Mange tek dette ansvaret, men slett ikkje alle. Her er det lov å krevje meir kreativitet, og at ein ikkje alltid søkjer maksimal forteneste når det går ut over arkitektoniske kvalitetar og bumiljø.