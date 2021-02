Bergen kommune må få bedre oversikt over byggene sine

Det er skandaløst at barn og unge har brukt et falleferdig bygg som garderobe.

Garderobebygget på Slåtthaug Kunstisbane ble stengt på dagen denne uken. Årsaken er skader som kan få bygget til å kollapse. Foto: Alice Bratshaug (Arkiv)

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Garderobebygget på Slåtthaug ble onsdag stengt på dagen. Årsaken er at det rett og slett er for farlig å oppholde seg der.

Bygget kan kollapse.

Bygget hører til kunstisbanen på Slåtthaug, og har vært hyppig brukt av barn og unge. Det er skremmene at kollapsfaren ikke har blitt oppdaget tidligere.

Det er et åpenbart politisk ansvar å passe på at Bergen kommune har så god oversikt over skader og etterslep, at det ikke kommer overraskende på kommunen at et bygg kan rase sammen.

Bergen kommunes problemer illustreres ganske godt av dette garderobebygget.

Det ene er dårlig vedlikehold. Mindre enn 30 år etter at brakken ble satt opp, mener Norconsult at den nå bør rives. Setningsskadene er omfattende.

De som bruker garderobebygget har vært mer bekymret for dårlig luftkvalitet og muggsopp. En tidligere tilstandsvurdering fant råte i gulv, vegger og tak. Heller ikke det er noe Bergen kommune bør være stolt av.

Det andre er at bygget egentlig skulle være midlertidig. Det er alltid billig å la noe midlertidig bli stående permanent, men kvaliteten blir da ofte skadelidende. Spesielt når vedlikeholdet er dårlig.

Det er ikke tillitvekkende at Fana IL har sendt mange bekymringsmeldinger til kommunen, uten at det er skjedd noe.

Nå bedyrer Idrettsrådet at Slåtthaug skal bli prioritert.

Dårlige bygg viser som oftest til gamle synder. Manglende vedlikehold over lang tid har gitt innsparinger. Når rehabiliteringsbehovet oppdages, blir kostnadene store.

Det fikk Bergen for alvor se da det omfattende etterslepet på skolene ble oppdaget for et lite tiår siden.

Avsløringene førte til et omfattende rehabiliteringsprogram for skolene.

Nå bør politikerne spørre seg om de har god nok oversikt over andre kommunale bygg, eller om garderobebygget på Slåtthaug er et enkeltstående tilfelle.