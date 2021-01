Regjeringen gjør rett i å holde Vinmonopolet åpent

Myndighetene bør ikke dytte barn og unge foran seg. Dette handler om smittevern.

Man kan ikke trosse faglige smittevernråd for å signalisere sympati med sårbare grupper, skriver Bergens Tidende på lederplass. Foto: Berit Roald / NTB

I forsøket på å stanse spredningen av det muterte koronaviruset i Nordre Follo, valgte regjeringen å innføre omfattende nedstengninger i flere kommuner denne helgen.

Etter først å ha stengt Vinmonopolet i ti kommuner lørdag, snudde regjeringen søndag. Utsalgene får likevel holde åpent.

Helomvendingen har vakt sterke reaksjoner, men det er gode grunner til den. Stengte vinmonopol medførte øyeblikkelig sterk kødannelse og økt reiseaktivitet rundt kommunene med nedstengning.

Det er akkurat denne typen mobilitet regjeringen var svært opptatt av å unngå, for å unngå økt smittespredning.

Flere interessegrupper som jobber for å fremme et måteholdent alkoholkonsum, har likevel reagert.

Leder for organisasjonen Barn av rusmisbrukere peker blant annet på at det kan synes viktigere at foreldre får drikke alkohol, enn at barn får driver fritidsaktiviteter.

Køen til polet i Sandvika illustrerer etterspørselen. Foto: Ørn E. Borgen

Påstanden er lite konstruktiv. I denne situasjonen handler det først og fremst om smittevern, ikke primært alkohol- og verdipolitikk.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte åpningen av samtlige vinmonopol igjen. Slike enstemmige faglige smittevernråd bør som regel etterkommes.

Når regjeringen får klare råd, er det prisverdig å snu. Den kan imidlertid skylde seg selv for å ha gitt beskyldninger om nedprioritering av barn og unge legitimitet.

Da Stortinget overkjørte regjeringens vedtak om nasjonal skjenkestans i forrige uke, insinuerte helseminister Bent Høie (H) at dette betydde at det ikke kunne lettes på andre tiltak, med tydelig henvisning til barn og unge.

Å dytte sårbare grupper foran seg på denne måten er en uting i arbeidet med å begrense smitte på mest mulig effektivt vis.

Særlig pinlig blir regjeringens utspill mot Stortinget, all den tid de selv stengte skoler og barnehager i fjor vår, samtidig som de holdt skjenkestedene åpne.

Bekymringen for barn og unge som lever i hjem med alkoholiserte foreldre, og for alle mennesker som lider under særlig vanskelige leveforhold nå, har økt under pandemien.

Smittevern for disse utsatte gruppene bør økes gjennom målrettede tiltak. Man kan likevel ikke trosse faglige smittevernråd for å signalisere sympati.

Heller ikke når det kommer til Vinmonopolet.