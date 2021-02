Passasjerar som snik gjer tilbodet dårlegare

Mange er avhengige av bussen og bana. Då må dei betale.

Ein tredel av passasjerane køyrde utan billett, då Skyss gjennomførte ei teljing i veke 50. Det skadar kollektivtrafikken. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

Koronakrisa kan bli ei krise for kollektivtrafikken.

Først vart folk oppmoda til å ikkje fylle opp bussane og banene.

No ser det ut til at mange passasjerar spekulerer i at det er færre billettkontrollar no enn før.

Ifølgje ein teljekontroll i veke 50, mangla ein tredjedel av passasjerane billett på dei mest brukte buss- og banestrekningane i Bergen, skriv NRK.

Den ti veker lange vektarstreiken i haust, kan sjølvsagt spele inn, men pandemien har òg ført til færre kontrollar.

Kollektivtrafikken kan aldri bli fullgodt kontrollert, så det vil til ein viss grad vere ei tillitsbasert ordning.

Når så mange passasjerar bryt den tilliten, er resultatet store tapte inntekter for fylkeskommunen. Det kan vere vanskelegare for fylket å få kompensert sniking, enn tapte inntekter på grunn av redusert passasjerkapasitet.

Det vil få direkte konsekvensar for alle kollektivpassasjerane, uavhengig om ein betaler for seg eller ikkje.

Rutetilbodet kan nemleg bli dårlegare, dersom Vestland fylkeskommune ikkje får inn nok pengar i billettinntekter.

Dei som snik på bussen og Bybanen undergrev sitt eige transportmiddel.

Det siste tiåret har passasjerar i Bergen fått eit mykje betre kollektivtilbod.

Bussane har hatt 22 millionar fleire reisande frå 2010 til 2019, ifølgje årsrapportane frå fylket. I same tidsrom har Bybanen frakta meir enn 100 millionar passasjerar. Den opna i 2010.

Bybaneutbygginga held fram, både til Fyllingsdalen og Åsane. Passasjertala vil difor halde fram å vekse. Samtidig er det godt å sjå at veksten på bana ikkje fører til at færre tar buss.

Denne veksten må halde fram, om Bergen skal lukkast i å redusere biltrafikken nok.

Då må eit stort mindretal av buss- og banepassasjerane i Bergen slutte å undergrave sitt eige transportmiddel. Målet for alle som tar kollektiv i kvardagen må jo vere eit betre, meir effektivt og meir komfortabelt tilbod.

Det kostar pengar.