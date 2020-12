La skulane vere opne

Å stengje skular utan at smittevernet krev det, er ein særs dårleg idè.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) vil gje kommunar og fylke høve til å innføre heimeundervisning for elevar over 12 år, sjølv om smittevern ikkje krev det. Det er ein dårleg idé, skriv BT på leiarplass. Foto: Jil Yngland

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) vil gje kommunar og fylke høve til å innføre heimeundervisning for elevar over 12 år, sjølv om smittevern ikkje krev det. Det er ein dårleg idé.

Retten til opplæring er eit grunnleggande prinsipp i samfunnet. Sjølv om digitale hjelpemiddel gjer heimeskule lettare enn tidlegare, er det inga fullgod erstatning. Elevar har ulike evner til å takle ein slik situasjon.

Ein rapport Kunnskapsdepartementet sjølv har bestilt, viser at heimeundervisning forsterkar forskjellane i skulen. Særleg utsette ungdommar får forsterka sine problem, noko som gjer at mange elevar ikkje får utnytta sitt potensial.

Difor skal ein ha særs gode grunnar for å stengje skulane. Viss opne skular bidreg til at smitte kjem ut av kontroll og helsevesenet bryt saman, er det sjølvsagt rett å stengje dei.

Men når smittevernomsyn ikkje tilseier stenging, bør skulane halde opne. Difor er forslaget frå regjeringa dårleg.

Melby grunngjev forslaget med at opplæringa kan vere vanskeleg å organisere, når mange elevar og lærarar er borte på grunn av koronaepidemien.

Svaret på slike vanskar må vere å auke innsatsen frå stat og kommune, ikkje å senke krava til god opplæring.

Mange lærarar gjer ein heroisk innsats i ei vanskeleg tid, og ein del er òg uroa for eiga helse. Når over halvparten av lærarane i landet vurderer å søke seg bort frå skulen, er det eit urovekkande teikn.

Men å stengje skulane fordi lærarane er slitne er ei fallitterklæring. Det er staten og kommunane som må sørgje for at lærarane får levelege arbeidsvilkår. Politikarane kan byrje med å fjerne nokre av dei mange krava dei har prakka på lærarane dei siste tiåra.

Byrådet i Bergen har, som kollegaene i Oslo, allereie avvist å stengje skulane før jul. Det er klokt.

Men det kviler eit ansvar på både kommunar og stat om å gje skulane dei ressursane som trengst, slik at lærarane kan stå i jobben.

Å sørgje for at den oppveksande slekt ei god utdanning, er den viktigaste oppgåva våre folkevalde har. Difor bør forslaget til ny forskrift frå Melby snarast gravleggast i skuffen for dårlege idear.