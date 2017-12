Det er særlig ille at ledelsen i Kontrollutvalget bryter kommunens regelverk.

Kontrollutvalget (KU) er oppnevnt av bystyret for å holde tilsyn med den kommunale forvaltningen. En slik tillitsoppgave krever stødig omgang med regler og formaliteter. Derfor er det urovekkende at utvalgets ledelse har gått utover sin myndighet.

I sommer økte kontrollutvalgets leder Robert Monsen (H) og nestleder Thor Brekkeflat (Ap) lønnen til en av de ansatte i sekretariatet med 40.000 kroner. Det skjedde stikk i strid med kommunens regelverk, noe de to åpenbart var klar over. Det er nemlig bare forhandlingslederen som har slik myndighet, og det fikk Monsen og Brekkeflat eksplisitt beskjed om.

Da SVs representant i KU, Steinar Nørstebø, fant ut av hva som hadde skjedd, ble han nektet innsyn i dokumentene. Nørstebø ble dermed tvunget til å gå via ordfører og bystyrets kontor. Deretter oppsto en kamp om å holde detaljene i saken utenfor kontrollutvalgets møtereferat.

Hele prosessen gir grunn til bekymring. Kontrollutvalget har en særegen rolle i kommunen. Deres kjerneoppgave er å sørge for at saksbehandlingen er forsvarlig og at ting går riktig for seg. At ledelsen misbruker sine fullmakter og deretter går langt i å dekke over, er et alvorlig tillitsbrudd.

Robert Monsen forsvarer seg med at han var tvunget til å gripe inn fordi situasjonen var akutt. Han mener instruksen han fikk burde vært mer tydelig, at saken er et forsøk på å ta ledelsen, og at den illustrerer hva som skjer «når man legger seg ut med fagforeningen». En mer riktig reaksjon ville vært «det der var glimrende håndtert. Takk for hjelpen», sier han til BT.

Det er vanskelig å forestille seg at en sak om lønnsforhøyelse blir akutt i løpet av en sommer. Fagforeningen var ikke engang involvert i prosessen, og det er lite kledelig å gi andre skylden for sin egen sviktende dømmekraft.

Monsen har åpenbart ikke forstått alvoret i saken. Høyres gruppeleder i bystyret, Hilde Onarheim, gjør lurt i å ta en prat med ham. Uberettiget lønnsøkning til enkeltpersoner har konsekvenser for kommuneøkonomien. Med over 18.000 ansatte, er det nødvendig at kontrollen med lønnsmidler reguleres strengt. Det må ledelsen i kontrollutvalget forstå, på samme måte som de må forstå sitt særlige ansvar for at kommunens regelverk blir fulgt.