Equinors svindyre USA-eventyr

Equinor har sløst vekk enorme summar på amerikanske skiferolje. Den største taparen er det norske folket.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Hans K. Mjelva Kommentator i BT

Avsløring viser at Equinor har tapt 180 milliardar kroner på amerikansk skiferolje. Konsernsjef Eldar Sætre har rydda opp i etterkant, men sat sjølv i konsernleiinga då investeringane vart gjort. Som eigar bør Olje- og energidepartementet no ta ein prat med sine styrerepresentantar, skriv BT på leiarplass. Foto: Alastair Grant / AP

At Equinor si satsing på skiferolje i USA har vore eit tapsprosjekt, er ikkje nytt. Men omfanget viser seg å vere langt større enn tidlegare kjent.

Ifølgje Dagens Næringsliv har underskotet kome opp i 180 milliardar kroner. Analytikarar som har følgt selskapet trudde det var under halvparten.

Summen er gigantisk. Det er meir enn det blir investert på norsk sokkel i løpet av eitt heilt år, og nesten like mykje som helsevesenet kostar i eit normalår.

Eller for å bruke ei anna samanlikning: Equinor sin flytande havvindpark Tampen skal koste fem milliardar. Det ville ikkje Equinor finansiere åleine, og fekk difor halvparten i støtte frå staten.

Les også Equinor har tapt 200 milliarder kroner i USA

Selskapet kan få tilbake 21 prosent av underskotet, som skattefrådrag. Men det krev at dei byrjar å tene pengar. Som DN-kommentator Terje Erikstad påpeiker, skriv selskapet sjølv i årsmeldinga at dei ikkje trur det vil skje.

Dei siste månadenes drama i oljemarknaden gjer det endå mindre truleg at selskapet vil tene pengar på amerikansk skiferolje.

Avsløringa stiller store spørsmål ved om staten, som eig 67 prosent av selskapet, har følgt godt nok med. Equinor har ikkje rapportert offentleg resultata i USA isolert, trass i at Finanstilsynet i 2014 tilrådde det.

Men selskapet har bokført store nedskrivingar. Spørsmålet er om styret, der staten har fleirtalet, har gått djupt nok inn i problemstillinga før det kom så langt. Sjølv om alt såg lyst ut under oljepristoppen fram til 2014, var risikoen for tap stor for felt som var avhengig av høg oljepris for å vere lønsam.

Den største taparen på fiaskoen er det norske folket, som eig 67 prosent av selskapet. Underskota i USA har selskapet i hovudsak finansiert med pengar tent på norsk sokkel. Dermed har Noreg tapt både skatteinntekter, og som eigar av selskapet.

I 1987 måtte dåverande Statoil-sjef Arve Johnsen gå av, etter at utbygginga av oljeraffineriet på Mongstad vart fire milliardar kroner dyrare enn planlagt. Det vil seie 9,5 milliardar i dagens kroneverdi.

Ingenting tyder på at nokon må gå denne gongen, trass i at tapet er 20 gongar så stort. Equinor-sjef Eldar Sætre kan med ein viss rett forsvare seg med at han arva problema frå forgjengaren, og at han rydda opp etter han tok over i 2014.

Men Sætre sat i konsernleiinga før den tid, og kan difor ikkje fri seg frå ansvar. Det kan heller ikkje styret.

Som største eigar bør staten, det vil seie Olje- og energidepartementet, no ta ein prat med sine styrerepresentantar.