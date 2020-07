Fedje må få ei ferje som fungerer Skyss og Fjord 1 må få orden på ferja til Fedje, eller byte ho ut. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende På veg inn til ferjekaien på Fedje har den nye ferja berre 3,5 meters klaring på kvar side. For ei stor ferje med kraftig vindfang seier det seg sjølv at det kan bli farleg når vinterstormane set inn, skriv BT på leiarplass. Foto: Tuva Åserud Den nye ferja til Fedje vore kansellert 48 gongar på 48 dagar. Skyss og Fjord1 meiner problema skuldast «barnesykdommer», og ber øyfolket å gje dei eitt år på å få orden på saka. Som fedjing Kåre Berge skriv i eit debattinnlegg i BT: Det held ikkje. Folket på Fedje er heilt avhengige av ferja, mellom anna for å kome seg til og frå jobb. Det seier seg sjølv at dei ikkje kan vente eit år på å få ei ferje som verkar. Les også Den nye fergen har vært innstilt 48 ganger på 48 dager: – Fedje-samfunnet vil dø ut om fergen ikke går Det er òg gode grunnar til å tvile på om den nye ferja nokon gong vil kunne gje folket på Fedje eit driftssikkert samband til land. Dei mange kanselleringane på grunn av tekniske problem kan kanskje løysast med tida. Men det er eit større problem viss ferja rett og slett ikkje toler vêret på sambandet. Ferja vart mellom anna innstilt i byrjinga av juli, på grunn av sterk vind. Korleis vil det då gå til hausten og vinteren, når vêret blir tøffare? Fjord1 seier ei årsak til at dei må innstille i dårleg vêr er at det er trongt i leia. Mulesundet, på veg inn til ferjeleiet på Fedje, er 22 meter breitt. Det gjev den nye ferja berre 3,5 meter klaring på kvar side. For ei stor ferje med kraftig vindfang seier det seg sjølv at det kan bli farleg når vinterstormane set inn. Men som Berge påpeiker: kvifor har ein då sett inn ei ferje som er to meter breiare enn den gamle? Det er Skyss som har stilt krava til ferja, inkludert storleiken. Det er òg deira ansvar at ferja, i motsetning til dei førre ferjene, har ope dekk i baugen. Skyss har difor mykje av skulda viss det viser seg at ferja ikkje er laga for forholda. Fjord1 og Skyss verkar bestemt på å la den nye ferja gå til vinteren, trass i utfordringane. Det blir interessant å sjå korleis det går. I så fall må Fjord1 sørgje for ei erstatningsferje som toler vêret på strekninga. Den bør sjølvsagt ligge i nærleiken, slik at ho kan setjast inn på kort varsel. Folket på Fedje har krav på eit fastlandssamband som både er sikkert og som dei kan stole på går. Det er det Skyss og Fjord1 no må gje dei. Publisert Publisert: 17. juli 2020 07:03 Les mer om dette temaet Fergeopprøret: – Gi oss ett års tid til å bli kvitt «barnesykdommer» – Dette holder ikke, Fjord1 – Fergene er utryddingstruet. Reis mens du kan. Hareide droppar planen for Fedje-ubåten

