Nordmenn tek ansvar for å stoppe koronasmitte. At Hurtigruten ikkje gjer det same, provoserer.

Hurtigruten har svikta på alle punkt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Forhåpentlegvis vil andre selskap lære av feila Hurtigruten har gjort etter at koronasmitte blei oppdaga om bord på MS «Roald Amundsen». Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

To reiser med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» har ført til det største utbrotet av koronasmitte i Noreg på lenge.

Tysdag var 42 personar bekrefta smitta, og talet stig framleis.

Dei siste dagane har det kome fram at Hurtigruten ikkje varsla passasjerar så snart dei fekk vite om det første smittetilfellet. Dette er stikk i strid med avtalen med Folkehelseinstituttet. Først over to dagar seinare, sende dei ut melding til alle passasjerar.

E-postar avslører også at Hurtigruten verka uvillige til å opplyse om smitten dei hadde oppdaga om bord.

Les også Hurtigruten svikta tryggleiken til sjøs. Det kan òg få konsekvensar for oss på land.

Mangelen på handling er uforståeleg, ansvarslaus og gjer det umogeleg å ha tillit til Hurtigruten som selskap.

Heilt sidan mars har nordmenn teke ansvar for å unngå koronasmitte. Folk har halde avstand, halde seg heime og testa seg.

Dette har gjort Noreg til eit av landa i verda med lågast smitte og ført til at samfunnet kunne opne igjen. Det gjorde det også mogeleg for Hurtigruten å igjen ta imot passasjerar.

At ikkje Hurtigruten tek det same ansvaret, er provoserande. Dei har også latt utanlandske arbeidarar gå rett på jobb på eit skip med rundt 200 passasjerar, utan å vere i karantene først. Sjølv om dette reint teknisk var lovleg, burde det vore innlysande at det ikkje var forsvarleg.

Selskapet erkjenner no at dei kunne unngått smitte om dei hadde handla tidlegare. Dei seier rutinane har svikta, og beklagar. Det er bra at dei no tek inn over seg alvoret.

Men det er altfor seint, og dette kjem først etter fleire dagar der media har avslørt ei fullstendig ansvarslaus handtering.

Langs kysten er mange avhengige av tilbodet Hurtigruten gir. No må selskapet ta alvorlege grep for å vinne tilliten tilbake.

Forhåpentlegvis vil også andre lære av feila Hurtigruten har gjort. Dersom ein oppdagar smitte, er det heilt naudsynt å reagere og informere med ein gong. For ingenting er dårlegare reklame enn at ein ikkje gjer det ein kan for å stoppe vidare smitte.