Det må bli enklare å få bygge i Bergen Korkje byen eller klimaet tener på at alle nye bustader kjem i Bergens nabokommunar. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Utbyggar JM Norge har fått nei frå kommunen i å bygge 180 rekkehus på Nattlandsflaten, mellom Sandal og Paradis. Boligprodusentenes Forening meiner Bergen er den verste reguleringsbyen i Noreg. Byrådet bør no ta ein prat med utbyggarane, for å finne ein veg vidare, skriv BT på leiarplass. Foto: Bård Bøe Bergen kommune har eit problem. Ifølgje fleire utbyggarar blir det stadig vanskelegare og meir uføreseieleg å bygge bustader i byen. Resultatet er at utbyggarane i staden bygger i nabokommunane. «Bergen er beryktet for å være den verste reguleringsbyen i Norge», seier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til BT. Sidan 2015 har talet på godkjente bustader gått ned frå nær 3000 til 379 i fjor. Sjølv om 2015 ifølgje direktør Mette Svanes i plan- og bygningsetaten var eit ekstremt år, går òg talet ned i åra etterpå. Les også Her ville de bygge 180 boliger. Like før sommeren ble planene stoppet. I fjor vedtok Bergen ein ny og strengare kommuneplan (KPA). Eit hovudpoeng er å bygge tettare, både for å sikre grøntareal og for å redusere bilbruken. Bergen skal bli gå- og sykkelbyen, og Bybanen skal vere drivar for byutviklinga. Kommuneplanen er eit fornuftig oppgjer med politikken som har gjort Bergen til ein av Noregs mest spreiddbygde byar. Men samstundes må folk ha ein stad å bu. Innbyggartalet i Bergen veks, og då trengst det fleire bustader. Då kan ikkje kommunen stramme inn ein allereie streng kommuneplan. Onsdag kunne BT fortelje om eit prosjekt på Paradis, der utbyggaren har fått nei sjølv om prosjektet var i tråd med kommuneplanen. Med 180 rekkehus 600 meter frå bybanestoppet på Paradis, burde prosjekt vore midt i blinken for Bergens fortetningstrategi. Likevel fekk utbyggaren nei. Terskelen bør vere svært høg for å seie nei til prosjekt som er i tråd med kommuneplanen. Ved ei streng tolking av kommuneplanen vil Bergen presse endå fleire ut til nabokommunane. Det vil føre til meir biltrafikk, køar og behov for endå meir vegbygging. Det er ei utfordring at folks ønskje om hus med hage ikkje er lett å oppfylle med den nye kommuneplanen. Skal ein bygge tett og få lønsemd i prosjektet, betyr det gjerne leilegheiter. Difor vel mange å busetje seg i nabokommunane, der òg prisane er lågare. Bergen kommune må ta inn over seg denne utfordringa. Det er ikkje noko løysing å opne opp att for spreidd busetnad. Men då må kommunen bli meir imøtekomande for prosjekt som gjev gode bustader folk har lyst til å bu i. Det er mogeleg å bygge både triveleg og tett, og samstundes nært offentleg kommunikasjon. Byrådet må difor no gå i dialog med utbyggarane for å finne ei løysing. Byutviklinga er avhengig av private utbyggarar, og då bør ein vere på lag. For Bergen er ikkje tent med at bustadbygginga i byen stoppar opp. Publisert Publisert: 16. juli 2020 06:35 Les mer om dette temaet BT-leiar: Ein bra byplan SSB: Boligbyggingen stuper Hans K. Mjelva: Draumen om hage – Derfor er det bra at Bergen vokser mer enn naboene

