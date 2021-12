Tiltakene er en katastrofe for kultur- og utelivet

Regjeringens milliardtiltak veier ikke opp for det.

En stor del av Grieghallens drift blir ikke omfattet av støtteordningene for kulturlivet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

De nye, strenge tiltakene som ble annonsert mandag kveld er katastrofale for kultur- og utelivet. Regjeringen har innført skjenkestopp i hele landet, stor begrensning på sammenkomster og arrangementer, og anbefaler alle å holde seg hjemme så mye som mulig.

For å bøte på ulempene, kompenserer regjeringen med nye statlige ordninger. Tilsammen 1,1 milliard kroner skal gå til å dekke tap knyttet til avlysninger og stimulere til gjennomføring. Det er også tatt høyde for at juleturneer ofte finansierer lønn resten av året.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) kaller summen av virkemidler «et solid sikkerhetsnett». Dessverre har det nettet litt for mange hull.

Les også Mer enn én milliard til kultursektoren: – Vi har hatt en uke med fullstendig kaos

Hotell- og restaurantarbeiderforeningen i Fellesforbundet frykter nå massepermitteringer. Regjeringen har nemlig ikke innført en lønnskompensasjonsordning, noe mange i bransjen har etterlyst.

Når omsetningen svikter, er det lønnskostnadene som er tyngst å bære. Dermed øker risikoen for at folk står uten jobb kort tid før jul.

At restauranter får servere folk mat, men ikke alkohol, er en av de mange logiske bristene i koronaregimet. Det er dessuten et svært kostbart tiltak.

Som daglig leder Rolf Nitter ved Dr Wiesener påpeker: Kostnadene ved servering uten skjenk er større enn å holde stengt.

At samme regler skal gjelde overalt, rammer også svært skjevt. Selv om Grieghallen har plass til 1600 gjester, må også denne konserthallen begrense seg til maks 50. Det taper både arrangører og publikum på.

Kulturlivet må fortsatt forholde seg til et tosporet system: De som gjennomfører, kan søke om full kompensasjon fra den statlige stimuleringsordningen. De som må avlyse, kan søke støtte fra kompensasjonsordningen. Den første dekker alle utgifter, den andre dekker kun 70 prosent.

Det er altså sterke økonomiske insentiver til å gjennomføre, stikk i strid med det regjeringen anbefaler.

At stimuleringsordningen ikke kom på plass igjen tidligere, viser dessuten hvor krevende det er for kulturlivet å forholde seg til nye forutsetninger.

Frank Nes og Bergen Live hadde for eksempel allerede avlyst alle konserter før jul og nyttår, inkludert Kurt Nilsen-konsertene som hadde solgt 20.000 billetter. Dermed mistet de muligheten til å søke stimuleringsmidler, og tapte mye penger.

De som jobber i kultur – og utelivsbransjen har betalt en svært høy pris for de stadige nedstengingene.

Men til tross for sprikende signaler og tøffe krav, har bransjen vist en enorm fleksibilitet. Den må regjeringen gjengjelde.