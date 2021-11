Jens Stoltenberg bør ikke få denne jobben

Habilitet og hensynet til bankens tillit gjør at Nato-sjefen bør være uaktuell som sentralbanksjef.

– Sniklanseringen av Stoltenbergs kandidatur kom i Dagens Næringsliv, og er utelukkende basert på anonyme kilder. Utspillet likner derfor et forsøk på å lodde stemningen, altså en planlagt mediestrategi, mener BT.

Jens Stoltenberg er tidligere partileder og statsminister, og går av som Nato-sjef til neste høst.

Han er opplagt en god kandidat til lederstillinger både i det offentlige og det private. Men jobben som sentralbanksjef i Norge bør ikke være aktuell for ham.

For all del, det er ikke yrkesforbud i Norge, heller ikke for eks-Natosjefer. Men det er gode prinsipielle innvendinger mot Stoltenbergs kandidatur.

Både hensynet til habilitet og tilliten stillingen krever, tilsier at regjeringen og Finansdepartementet ansetter en annen leder når Øystein Olsen går av som sentralbanksjef neste år.

For det første er Stoltenberg uløselig knyttet til Arbeiderpartiet, som for tiden sitter i regjering. Det er uheldig dersom en Ap-ledet regjering utpeker sin egen tidligere leder og statsminister som sentralbanksjef.

Statsminister Jonas Gahr Støre har allerede meldt seg inhabil, dersom hans gamle sjef søker. Det er fare for at flere i regjeringsapparatet må gjøre det samme.

For det andre er det reell fare for at Stoltenbergs beslutninger som sentralbanksjef vil kunne tolkes inn i en politisk kontekst, og dermed svekke tilliten til bankens uavhengighet, slik Venstres Sveinung Rotevatn påpeker.

Verken Svein Gjedrem eller Øystein Olsen, som har styrt Norges Bank de siste 20 årene, har hatt politisk bakgrunn. Å holde partipolitikken på god avstand, er viktig for bankens troverdighet.

Folk skal være trygge på at beslutninger om styringsrenten ikke blir tatt på bakrommet i Arbeiderpartiets hovedkvarter.

Det finnes andre kandidater. To av dem er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet.

Sniklanseringen av Stoltenbergs kandidatur kom i Dagens Næringsliv, og er utelukkende basert på anonyme kilder. Utspillet likner derfor et forsøk på å lodde stemningen, altså en planlagt mediestrategi.

Prosessen med å finne ny nasjonalbanksjef er for viktig til å bli styrt av dårlig skjulte PR-fremstøt.

Det skaper inntrykk av kalkulert spill i kulissene, og at nettverk på høyt nivå kan bety mer enn kompetanse og formelle kvalifikasjoner.

Dessuten kan det føre til at andre gode kandidater tolker utspillet som at ansettelsen allerede er avgjort, og at de velger ikke å søke. Det vil i så fall være et tap for prosessen, og ikke minst for Norges Bank selv.