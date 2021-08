Nå er det å vinne kamper det minst viktige for Brann

– Brann er en så sentral del av byens identitet, i hva det vil si å være bergenser, at ukulturen som nå er avslørt rammer langt bredere enn bare sportsklubben, mener BT.

Å være byens stolthet handler ikke om å unngå nedrykk, men om å være gode forbilder.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

SK Brann er i en særstilling i norsk fotball. Knapt noen annen klubb i Norge opplever et så stort engasjement. Kjærligheten til klubben er merkbar for alle som er innom Brann Stadion, og den gir seg utslag i sterke følelser enten laget vinner eller taper kamper.

Men forventningene til laget handler om så mye mer enn å score mål.

Å være byens stolthet handler ikke om hvorvidt kampene spilles i OBOS-ligaen eller Eliteserien. Det handler om å være en klubb der spillerne er gode forbilder for små gutter og jenter. Det handler om å være et lag der spillerne virkelig gir alt for å vinne, og er helter både på og utenfor banen.

For øyeblikket er klubben milevis unna.

Les også Brann-ledelsen møtte pressen: – Akkurat nå er vi ikke til å stole på

Det vil ta tid å få det klarhet i nøyaktig hva som har skjedd på nattetid på Stadion, og hvorvidt noen har begått lovbrudd.

Men vi vet allerede at nachspielet på Brann Stadion er det motsatte av toppidrett.

Fotballklubben så mange både i og utenfor Bergen har i sitt hjerte har flere store problemer. Antall poeng på tabellen er akkurat nå det minste problemet.

Hvis laget har gjort sitt aller beste, behandlet supporterne med respekt og virkelig stått på for å vise hva idrett handler om, da er både endeløse tapsrekker og nedrykk mulig å takle.

Les også Brann avsluttet saken. Nå etterforsker politiet mulig seksuelt overgrep på Stadion.

Det er fra toppen en toppidrettskultur bygges, og det begynner med hvordan kriser som dette håndteres.

Med den informasjonen ledelsen hadde på onsdag denne uken, skulle ledelsen ha reagert langt mer kraftfullt. Det ga et svært uheldig inntrykk av bagatellisering når fokuset så raskt handlet om å vinne neste kamp.

Søndagens kamp var da – og er nå – helt underordnet.

Brann er en så sentral del av byens identitet, i hva det vil si å være bergenser, at ukulturen som nå er avslørt rammer langt bredere enn bare sportsklubben.

Brann Stadion har vært symbolet på barns håp og drømmer. Nå trengs det at ledelsen i Brann både evner og forstår hva det krever å gjenreise klubben fra dette bunnpunktet.