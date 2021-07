Også teltturistar må kunne nyte havgapet

Glamping-gründer i Øygarden får nei til nye telt. Kommunen kan starte med å skulde på seg sjølv.

Det er slike telt John Krister Glesnes og Algrøy Glamping ønskjer å setje opp i Øygarden. Foto: Petronelle Halvorsen

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Dei siste åra har glamping, altså overnatting i luksustelt, blitt ein eigen reiselivstrend. Fordi telta lett kan bli flytta på og ikkje blir dominerande i landskapet, er det ein nær perfekt måte å utnytte vakker, norsk natur på utan for store inngrep.

John Krister Glesnes, John Erik Vorland og Kjartan Algrøy vil satse på glamping på Algrøy, vest for Sotra i Øygarden kommune. Det gjekk tråare enn dei håpa: Dei meiner statsforvaltaren i Vestland gjer prosessen både langtekkeleg og tungvint, kan BT fortelje denne veka.

Problemet er at telta skal opp innanfor det hundremetersbeltet som er definert som strandsone, i tillegg til at kommunen har definert at dette er eit landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Les også Statsforvalteren setter foten ned for luksustelt i strandsonen

Statsforvaltaren meiner derfor det er rett å avvise prosjektet. Ordførar i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), vil no ta initiativ til eit møte mellom alle partar i saka.

Men mykje av problemet ligg hos kommunen sjølv. At området er definert som LNF-område, gjer at statsforvaltaren knapt kan gjere anna enn å peike på at tiltaket er i strid med kommunens eigne planar.

Svaret frå Indrevik er at «disse planene er fra tiden før kommunesammenslåingen». Då kan kommunen fint starte ein revisjon av planane.

Les også Jens Kihl: Kva skal Vestlandet med fiendar når ein har vestlendingar i regjeringa?

Det er ikkje uproblematisk å bygge i strandsona. I bergensområdet er ikkje tilgang til sjøen ein sjølvfølgje alle plassar. Men av alle utbyggingar, må nokre enkle telt på pålar vere av det mest forsiktige det er mogeleg å tenkje seg.

Sjølv om teltet står på ei platting og at pålane under må boltast fast i berget, vil spora vere svært få den dagen dette blir fjerna. Balansen mellom vekst og vern er viktig, men skal vere nettopp ein balanse: Det kan ikkje vere bastant nei til alle prosjekt.

Eit anna moment, er at telt med høgare komfort gjer naturopplevingane tilgjengelege for fleire.

«Vi kommer ikke til å gi oss», seier Glesnes til BT. Det gjer han rett i. No bør kommunen gjere det dei kan for å hjelpe dei på vegen.