EU vil fase ut fossilbilen innen 14 år. Norge bør holde på sitt mer ambisiøse mål.

Ingenting varer evig, spesielt ikke dieseldoningen. Fremtiden er elektrisk.

– Den «norske modellen» fungerer. Norge kan bli et foregangsland, når resten av Europa på relativt kort tid skal skifte ut bilparken, mener BT. Foto: Tore Meek / NTB

Elbilen er allerede blitt et viktig symbolsk tema i den norske valgkampen, som en markør på skillet mellom by og land. Både Senterpartiet og Frp reiser rundt i landet og heier på bensin- og dieselbilen.

Når EU-kommisjonen onsdag denne uken legger frem sin nye klimapakke, kan elektriske biler bli et enda hetere stridstema.

Kommisjonen ønsker å sette en sluttdato for salg av biler drevet på fossilt brensel, etter alt å dømme i 2035. Norge bør stå ved det vedtatte målet om at alle nye biler skal være fossilfrie i 2025.

EUs mål er å bli karbonnøytral i 2050. Da må utslippene fra transportsektoren, som er blant klimaverstingene, kuttes drastisk.

Siden bensin- og dieselbiler fremdeles er viktigste fremkomstmiddel i Europa, er det knyttet stor spenning til når salg av eksosbilene blir forbudt.

Etter alt å dømme, vil EU-kommisjonen gi utfasingen 14 år fra i dag. Gjennomsnittlig levetid for en bil i Europa er cirka 15 år, og kommisjonen mener fristen bør være romslig nok til forberede både forbrukere og produsenter på det store, grønne skiftet.

Elbilsalget øker i Europa. De første fem månedene sto eldrevne kjøretøy for åtte prosent av nybilsalget, spesifikt 356.000 biler. Det er like mange som ble solgt i hele 2019, før koronaen.

Økningene i salgstallene blekner likevel mot den norske statistikken. I juli passerte antall elbiler i Norge 400.000, en dobling fra januar 2019.

I løpet av årets første seks måneder var over 57 prosent av nybilsalget elektriske kjøretøy. Holder vi bedrifter utenfor, kjøper tre av fire privatbilister nå elbil. Norge ligger altså godt an til å nå 2025-målet.

EU vil få store utfordringer på veien mot 2035. Medlemsland med skrøpelig økonomi og betydelig skepsis til slike reformer vil ikke bli lett å få med på laget.

Blant annet må det bygges omfattende infrastruktur for lading og hydrogendrivstoff. Næringslivet må tilbys «rene» nyttekjøretøy.

I tillegg må store bilprodusenter som Mercedes, BMW, Peugeot og Toyota få fart på produksjonen av rene elbiler. Til nå er det bare Volkswagen og Volvo som har klare mål om å kun lage fossilfrie biler innen tidsfristen.

Her i Norge er det først og fremst subsidier og økonomiske fordeler som har drevet elbil-revolusjonen. Det viser at prismekanismen er spesielt effektiv for å endre forbruksvaner, og for å få ned klimautslippene.

Den «norske modellen» fungerer. Norge kan bli et foregangsland, når resten av Europa på relativt kort tid skal skifte ut bilparken.