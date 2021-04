Beredskap krever god koordinering

Høringen om Bergen Engines-salget bekreftet at saken ble urovekkende dårlig håndtert. Det gir grunn til bekymring for sikkerhetsarbeidet i regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H) og fire statsråder måtte møte til høring på Stortinget omsalget av motorfabrikken i Bergen til det russiskeide selskapet TMH International. Foto: Lise Åserud

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

23. mars stanset regjeringen salget av motorfabrikken Bergen Engines til russerne. Mandag måtte fire statsråder og statsministeren møte i Stortinget for å forklare seg om håndteringen av saken og tette hull i tidslinjen.

Høringen bekrefter inntrykket av en svært dårlig prosess, og bekymringsfullt svak koordinering mellom ulike departementer i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Les også Et milliardsalg, rike russiske oligarker og Norges sikkerhet på spill. Hør hele historien om Bergen Engines-salget.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) var opptatt av å understreke at kjøpet ble stanset, og at det var et riktig utfall.

Med så stor sikkerhetspolitisk risiko involvert, har hun åpenbart rett i at det var både riktig og nødvendig å bruke nødventilen i sikkerhetsloven for å avverge salget.

Det er heldigvis heller ikke noe som tyder på at det russiske oppkjøpsselskapet har fått tilgang til sensitiv informasjon underveis i prosessen.

Les også Bergen Engines-saken: Sp mener at tilliten til Høyre er svekket

At utfallet til slutt ble riktig, unnskylder ikke en klanderverdig og rotete prosess.

Fra myndighetene ble varslet om oppkjøpet, gikk det en hel måned før Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) gikk aktivt inn i saken. Noe oppdrag var nemlig ikke kommunisert.

I januar fikk Rolls-Royce beskjed via Utenriksdepartementet om at myndighetene ikke ville stanse salget, og at dette var klarert med Forsvarsdepartementet.

Kommunikasjonen foregikk underlig nok gjennom Facebooks meldingstjeneste Messenger.

I februar var den offisielle beskjeden fra Nærings- og fiskeridepartementet at de verken skal eller bør blande seg inn i en slik «avtale mellom to kommersielle aktører»

Forsvarsministeren skapte ytterligere forvirring ved å stadfeste at sikkerhetsloven ikke skulle brukes.

Alt dette ble beklaget av diverse statsråder under høringen. Den etterlater ingen tvil om at det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært adressert tidligere.

Også statsminister Erna Solberg (H) erkjente at flere ting har vært «uheldig» i saksgangen. Det er en underdrivelse.

Så mye rot og så svak koordinering i en sak med store konsekvenser for sikkerhet og beredskap, gir stor grunn til uro. Det gir betimelig grunn til å spørre hvilke andre saker regjeringen har glippet på.

Sikkerhetsloven er tydelig på at departementene er ansvarlige for forebyggende arbeid, og at de skal holde oversikt over virksomheter som er av sikkerhetsmessig betydning.

Med sin portefølje er det underlig at Bergen Engines ikke havnet på en slik obs-liste. Også dette tyder på mangelfull intern koordinering og en svak sikkerhetspolitisk refleks.

Høringen gjorde det også klart at vesentlige dokumenter i saken aldri ble gjort kjent for offentligheten, slik de skal. Det er også et demokratisk problem.

Solberg-regjeringen gikk til valg på å rette opp den massive svikten i norsk beredskap som ble avdekket etter 22. juli. Ressursene fant hverandre ikke, konkluderte Gjørv-kommisjonen dengang.

Det må Solberg-regjeringen sørge for at de vil gjøre i fremtiden.