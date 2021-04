Vaksinane må gå der dei har størst effekt

Det kan vere godt nytt for gjenopninga av Noreg at Oslo kjem raskare i mål.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) ber om å få alle landets vaksinedosar til Oslo i éi veke.

Oslo ber om å få alle vaksinane i Noreg i éi veke. Det vil gjere at hovudstaden kan gi vaksinen til resten av befolkninga over 45 år.

Med dagens tempo vil det ta ti veker, ifølgje helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap).

Fordelinga av vaksinar må gjerast i tråd med formålet til vaksinasjonsprogrammet.

Det er å redusere risiko for død, alvorleg sjukdom, sikre essensielle tenester, beskytte økonomien og gjenopne samfunnet.

Dersom desse kriteria best vert vareteke av at Oslo får alle vaksinane i éi veke, bør det gjennomførast.

No har smittetala gått kraftig ned i Oslo, samanlikna med den store toppen for nokre veker sidan. Difor letta Oslo kommune på nokre av dei aller strengaste tiltaka tysdag.

Nedgangen betyr ikkje at Oslo no er utanfor fare – langt ifrå. Hovudstaden har i lang tid vore råka av høg smitte og sterke restriksjonar. Blussar denne smitten opp igjen, kan det spreie seg til andre delar av landet.

Når ein høgare andel av befolkninga er vaksinert, vil smitterisikoen gå ned. Gjenopninga av samfunnet kome nærare. Slik situasjonen har vore i Oslo i lang tid, vil det vere godt nytt for heile Noreg at sjansen for nye alvorlege utbrot der blir redusert.

Difor må styresmaktene vurdere om ni sparte veker i Oslo er verdt éi veke ekstra venting utanfor hovudstaden. Dette bør vere eit medisinsk og ikkje politisk spørsmål.

Difor er det fornuftig at helseminister Bent Høie (H) ikkje har lova Oslo gjennomslag for denne idéen.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen er ueinig med sin kollega frå Oslo. Ho peiker på at Oslo allereie vaksinerer folk ned mot 45 år. I Bergen vaksinerer ein no folk ned mot 65 år.

Bergen ligg altså langt bak Oslo i vaksineløypa, samtidig som smittesituasjonen her har no fører til strenge restriksjonar både i private heimar og for barn og unge.

Difor vil ikkje Husa at Bergen gir frå seg sine dosar.

Då er det viktig å hugse at desse vaksinedosane ikkje er kommunane sin eigedom, men eit middel for å få landet ut av pandemien. Dersom éi veke med hard prioritering av hovudstaden kan ta heile landet nærare ei gjenopning, er det fornuftig.

Eit alternativ til at Oslo får fullt gjennomslag for sitt ønskje, er at kommunar som har ein uavklart smittesituasjon no – som Bergen – kan halde fram med vaksineringa si.