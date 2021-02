Bergen kommune har planlagt for dårleg

Når elevar i barneskulen må ha heimeundervisning har ikkje Bergen kommune gjort jobben sin.

FAU-leder Paal Ellingen på Krohnengen er skuffa over at to trinn på barneskulen ikkje får gå på skulen. Det har han grunn til – dette er for dårleg av Bergen kommune, skriv BT på leiarplass. Foto: Bård Bøe

Denne veka får ikkje alle elevane på Krohnengen kome på skulen. For kommunen har ikkje lokale nok, når undervisninga no krev meir plass på grunn av auka smittevern. Det same gjeld Christi Krybbe og Rothaugen.

Nesten eitt år etter dei første smitteutbrota er det ganske utruleg at kommunen ikkje har planlagt betre. Skulane og kommunen har hatt god tid til å førebu seg på eventuelle smitteutbrot. Og det er inga overrasking at utbrota kjem.

I fjor vår vart skulane sett på akutt prøve, då koronapandemien kom ut av kontroll. Men sjølv om det kom brått på, klarte til dømes Krohnengen å skaffe plass nok.

Den gong brukte skulen gymsalen og klubbhuset til Varegg til ekstra undervisningslokale. No kan ikkje klubbhuset brukast fordi det er for kaldt, og gymsalen er under oppussing. På Christie Krybbe er tre klasserom stengt på grunn av oppussing.

Konstituert direktør for Etat for skule, Frode Nilsen, seier til BT at kommunen ikkje kan leige areal på førehand for å sikre seg i tilfelle skulane må på raudt nivå.

Det er eit økonomisk spørsmål, men umogeleg er det sjølvsagt ikkje. I det minste burde kommunen venta med å stengje areal for oppussing til pandemien er over.

Det finst inga unnskyldning for å setje elevane i ein slik situasjon. Dette er berre dårleg planlegging. Resultatet er at heile 5. og 6. trinn på Krohnengen må ha heimeskule, medan det blir heime- og uteskule for mellomtrinnet tre dagar i veka på Christie Krybbe. På Rothaugen får 8. og 9. trinn heimeskule.

Bruken av heimeskule auka forskjellar mellom elevane. Tilhøva heime, i tillegg til individuelle forskjellar, er avgjerande for godt elevane taklar fjernundervisning.

Det er til dømes ikkje lett å konsentrere seg når ein har lite plass heime, og heile familien skal jobbe heimanfrå.

Det er òg ulikt kva teknisk utstyr ein har heime, og i kva grad foreldra kan hjelpe til.

Heimeskule er spesielt problematisk for dei yngste, som kan ha vanskar med å konsentrere seg framfor ein dataskjerm.

Dessutan tek det frå ungane det vesle dei har att av organisert sosialt liv med jamaldrande, i ei tid då alle fritidsaktivitetar òg er stengde ned.

Byrådet har ansvaret for at det no blir rydda opp. Å sørgje for at alle elevar i barneskulen får gå på skulen bør vere eit minstemål, sjølv når mykje av samfunnet elles må stengje ned.