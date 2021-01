Klimaplanen er ein god start

No bør regjeringa jobbe for å få breiast mogeleg fleirtal for planen i Stortinget.

Regjeringen presenterte fredag planen for hvordan Norge skal kutte klimagassutslippene det neste tiåret. F.v. statsrådene Kjell Ingolf Ropstad, Sveinung Rotevatn og statsminister Erna Solberg. Foto: Berit Roald, NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det viktigaste med regjeringas nye klimaplan, som vart lagt fram fredag, er at den peikar ut ei retning. Planen er ikkje komplett, men har tre hovudgrep som er heilt grunnleggande for å få ned klimautsleppa:

Regjeringa vil auke prisen for å sleppe ut klimagassar, ved å auke CO₂-avgifta. Samstundes vil dei kutte andre skattar og avgifter, slik at dei råka bransjane kjem likt ut.

Noreg har plikta seg til årlege kutt (i ikkje-kvotepliktig sektor) fram til målet om 45 prosent reduksjon i 2030.

Stat og kommunar vil bruke eigne innkjøp av bilar, ferjetenester og hurtigbåtruter til å skunde på omstillinga til nullutslepp.

Planen vart møtt som ein kunne vente seg, med kritikk frå båe sider i klimadebatten. Jon Georg Dale frå Frp meiner at planen vil føre til utflagging av norsk industri. Det er med respekt å melde tøv.

Industrien er ikkje omfatta av auken i den særnorske CO₂-avgifta. Dei vil difor framleis ha dei same rammevilkåra som resten av europeisk industri.

For oljenæringa, transportnæringa, landbruket og andre som får avgifta, lovar dessutan regjeringa at ho skal bli motverka av reduksjonar av andre skattar og avgifter.

Les også Norges klimamål er mange. Her er seks viktige punkter for å henge med.

Det siste er eit viktig grep for å hindre at klimatiltaka fører arbeidsplassar ut av landet. Hovudpoenget, noko regjeringa legg stor vekt på i meldinga, er at tiltaka tvert om stimulerer til å omstille næringslivet og gjere det meir berekraftig på sikt.

Både for industrien og andre næringar vil lågt klimaavtrykk vere ein stor konkurransefordel i åra framover.

Skal norsk næringsliv investere i å omstille seg, må dei ha langsiktige og føreseielege rammevilkår. Difor er ei gradvis opptrapping av CO 2 -avgifta fornuftig, òg fordi den overlèt til marknaden å sikre at kutta blir så effektive som mogeleg.

Tilsvarande er ei klar tidfesting for innføring av nullutsleppskrav for køyretøy, ferjer og hurtigbåtar, grunnleggande for bedrifter som vil utvikle nye løysingar.

Fordi tiltaka må vere føreseielege og langsiktige, er det òg svært viktig at planen får brei støtte i Stortinget. Det kan bli vanskeleg i eit valår.

Regjeringas støtteparti Frp har gjort det klårt at dei ikkje vil gå med på sentrale delar av planen. Difor er det urealistisk å basere planen på ei semje i den borgarlege blokka åleine.

Men det er heller ikkje ønskjeleg. Noreg er eit velstyrt land fordi breie fleirtal har stått bak store reformer, og dermed sikra at dei vart ført vidare uansett kven som styrte.

Klimaplanen vil difor krevje at både regjeringa og den raudgrøne opposisjonen set klima og omstilling over sine eigne markeringsbehov. Noko anna vil vere uansvarleg.