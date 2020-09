No står Noreg opp for lhbt-samfunnet i Polen

Utanriksdepartementet gjer rett i å stanse pengestøtta til «lhbt-frie» kommunar.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stansar no utbetaling av EØS-midlar til «lhbt-frie soner» i Polen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Meir enn hundre byar, kommunar, fylke og provinsar i Polen har no vedteke at dei er område «frie for lhbt-ideologi».

I praksis vil det seie at lesbiske, homofile, bifile og transpersonar er svært lite velkomne til å leve liva sine i store delar av Polen.

Sist veke varsla utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Noreg no vil stoppe utbetaling av midlar til desse områda.

«Vi har et godt samarbeid med Polen om EØS-midlene. Men vi setter også noen tydelige grenser for hva norske EØS-midler kan og skal gå til», sa ho til NTB.

Ei juridisk utgreiing viser at Noreg kan gjere dette, fordi dei lhbt-fiendtlege vedtaka er i strid med det felleseuropeiske verdigrunnlaget som EØS-prosjekta skal bygge på.

«Jeg antar at Polen vil være uenig. Det er de for så vidt i sin fulle rett til. Men menneskerettigheter er universelle», seier utanriksministeren.

EØS-midlane er ei ordning der Noreg, Island og Liechtenstein betaler for å vere knytt til den indre marknaden. Noreg betaler om lag 98 prosent, og pengane går til sosial og økonomisk utvikling i Europa.

Dette er ikkje småpengar. I perioden 2014–2021 får Polen 809,3 millionar euro, eller nesten ni milliardar kroner.

Seksuelle minoritetar har vore i ein svært vanskeleg situasjon i Polen dei seinare åra. Pride-paradar blir møtt med valdelege åtak og lovverket blir endra slik at skeive har dårlegare vern enn før.

Grunnleggande rettar er under press på fleire område i Polen. Til dømes er retten til abort svært avgrensa. Lov- og rettferdspartiet, som styrer Polen, legg stor vekt på den katolske trua i utforminga av sin politikk.

Det gjer at spørsmål som likekjønna kjærleik eller rett til fri abort blir eit spørsmål om «trusfridom» for majoriteten i samfunnet.

Til no har Noreg hatt få verktøy for handa, anna enn å stø opp om lhbt-organisasjonar og uttrykke usemje til polske styresmakter. Det er svært bra at regjeringa no går eit steg vidare.

Det nye grepet viser også kor viktige dei felleseuropeiske løysingane er. Polen har gjennom mange år søkt samarbeid over grensene.

Sjølv om dagens nasjonalkonservative regjering er meir kritiske til EU enn tidlegare, er det framleis kraft i dei europeiske institusjonane. Det vil truleg svi for Polen at Noreg no trappar opp motstanden mot utviklinga i Polen.

Lhbt-samfunnet i Polen skal vite at dei ikkje er gløymt.