Passasjerar kan ikkje stole på Bergensbanen

Beredskapen må vere betre enn det me såg denne helga.

Bergensbanen opna ikkje igjen før laurdag kveld, rundt eit døger etter raset hadde gått.

Passasjerar på toget frå Oslo til Bergen torsdag kveld, fekk ei ubehageleg natt.

I 21-tida blei toget ståande fast på Myrdal stasjon, og der blei dei ståande heile natta.

Hendinga viste at beredskapen på togstrekninga mellom Noregs to største byar, ikkje er god nok.

Det er ikkje rart om dette skremmer passasjerar vekk frå toget. Risikoen ved å velje å reise med tog, særleg på denne tida av året, blir for høg.

For passasjerane denne gongen var det flaks at dei blei ståande fast akkurat på Myrdal. Her er det mogeleg å ta seg til Flåm med Flåmsbana, som blei brukt til å frakte passasjerane ut fredag morgon.

Hadde toget køyrt seg fast ein annan plass på fjellet, kunne det blitt langt vanskelegare og tidkrevjande å hente dei ut.

Då hadde dei heller ikkje tilgang til ekstra forsyningar på stasjonen, som kunne blitt naudsynt dersom toget blei ståande lenger.

Denne gongen fanst det nok mat og vatn om bord, men fleire passasjerar meinte det mangla varme nok teppe. For fleire blei det ei kald natt.

At det går ras på Bergensbanen på denne tida av året, kan ikkje overraske nokon. Det viser sjølvsagt behovet for ei ny og oppgradert toglinje mellom Noregs nest største byar. Risikoen for å bli ståande fast i ei snøfonn er heilt uakseptabel.

På kort sikt får ingen gjort noko med den risikoen. Då må den i alle fall takast på alvor.

Helgas hending viser behovet for meir utrusting om bord på toga i tilfelle liknande situasjonar. Passasjerar må kunne vere trygge på at dei ikkje skal sitje og fryse gjennom ei heil natt. Det må og finnast nok mat og vatn.

Men beredskapen svikta også på andre område denne helga.

Bergensbanen opna ikkje igjen før laurdag kveld, rundt eit døger etter raset hadde gått. Mange av passasjerane som skulle reist i mellomtida, måtte gi opp då Vy ikkje klarte å få tak i nok bussar.

Det er altfor dårleg. Igjen kan det ikkje kome som ei overrasking at Bergensbanen blir stengt på denne tida av året. Det skjer diverre altfor ofte.

Jernbanedrift er i Noreg sett ut på anbod. I det anbodet må det finnast tydelege krav til selskapa om kva tilbod dei må i bakhand når uhella er ute. Har folk kjøpt billett, må dei også få eit reisetilbod.

Det er sterkt ønskjeleg at fleire tek toget, heller enn å fly mellom Oslo og Bergen. Men då må passasjerane kunne stole på at dei kjem seg fram, og at det finst beredskap dersom naturkreftene ikkje spelar på lag.

Hendingane denne helga viste at å satse på tog er altfor risikabelt.