Det må bli lettere å få tilskudd fra Enova

Den billigste strømmen er den vi ikke bruker.

– Når en varmepumpe koster godt over hundre tusen, blir ti tusen i Enova-støtte marginalt. Denne støtten ender fort opp med å subsidiere de husholdningene som allerede har råd til investeringen, skriver BT på lederplass.

Å redusere behovet for elektrisitet er en effektiv måte å skåne seg mot høye strømpriser på.

I dag er det mulig å få tilskudd til energieffektivisering fra Enova, men kronglete tekniske krav hindrer mange i å få tildelt støtte. I januar fortalte Andreas Zieritz, som selv er faglig ansvarlig i et bygningsfirma, at selv han slet med å imøtekomme Enovas krav.

– Når det er så vanskelig for meg, skjønner jeg ikke hvordan folk uten bygningsteknisk bakgrunn skal klare det, sa han til Teknisk Ukeblad.

De siste årene har ikke Enova klart å dele ut de flere hundre millionene som har vært øremerket til energieffektivisering i husholdninger. Det er et tegn på at tilskuddene er for utilgjengelige. Behovet er åpenbart til stede i tusenvis av trekkfulle hus i Norge.

I vinter deler regjeringen ut milliarder i støtte til folks strømregninger. Å investere i strømbesparende tiltak er en langt bedre og mer langsiktig prioritering.

For at Enova skal være et effektivt redskap for norske husholdninger, må prosessen bli brukervennlig, forståelig og effektiv.

Forrige uke sendte 27 forbruker- og bransjeorganisasjoner en oppfordring til regjeringen om å sette av en milliard kroner til energitiltak i boliger. Varmepumper, solcellepanel, nye vinduer og bedre tak er blant tiltakene de foreslår.

Organisasjonene har selv åpenbart mye å vinne på at investeringer i slike produkter styrkes, men det er også dokumentert at gevinsten av strømsparende tiltak er stor. NVE har anslått at slike sparetiltak alene kan hente inn omtrent 14 prosent av Norges totale energibehov. For den enkelte husholdning vil slike tiltak også kunne få stor betydning.

De støtteordningene som finnes i dag er både for små og for lite treffsikre.

Når en varmepumpe koster godt over 100.000, blir 10.000 i Enova-støtte marginalt. Denne støtten ender fort opp med å subsidiere de husholdningene som allerede har råd til investeringen.

Regjeringen bør derfor lytte til råd om hvordan energibesparende tiltak best kan innrettes, og sørge for at tilskuddene er både tilgjengelige og tilstrekkelige.