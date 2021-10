Viktig teknologi skal ikke havne i feil hender

Bergen Engines-saken var avslørende. Sikkerhetsloven bør skjerpes.

– Før sin avgang denne uken foreslo justisminister Monica Mæland betydelige innstramminger i Sikkerhetsloven, for å hindre at liknende skjer igjen. Den nye regjeringen bør ikke ha problemer med å akseptere dem, mener BT.

Avsløringene i BT/E24 av planene om å selge selskapet Bergen Engines til russiske eiere var oppsiktsvekkende. Såpass slepphendt omgang med norsk forsvarsteknologi skal ikke være mulig.

Før sin avgang denne uken foreslo justisminister Monica Mæland (H) betydelige innstramminger i sikkerhetsloven, for å hindre at liknende skjer igjen. Den nye regjeringen bør ikke ha problemer med å akseptere dem.

Forslagene er den foreløpige finalen på en nokså spektakulær historie.

Selskapet Bergen Engines produserer diesel- og gassmotorer, og har spesialisert seg på maskiner til skip, en del av dem til den norske marinen.

I desember i fjor ønsket det russiske selskapet TMH å kjøpe Bergen Engines, ikke minst på grunn av den avanserte teknologien. Allerede i desember visste staten at to russiske oligarker med tette bånd til president Vladimir Putin sto bak selskapet.

Likevel tok det over en måned før regjeringen og etterretningstjenesten undersøkte salget. Først i mars, etter betydelig politisk press og flere avsløringer, stanset regjeringen salget.

Forslagene skjerper blant annet meldeplikten for rapportering og kvalitetssikring av sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Det innføres forbud mot gjennomføring for aksjesalg som rapporteres, helt til salget er undersøkt og godkjent av myndighetene. Selv oppkjøp av eierandeler ned mot ti prosent skal rapporteres, tidligere var grensen en tredjedel.

I tillegg kommer forslaget med pisk i hånden: Det foreslås et straffansvar for manglende etterlevelse av meldeplikten.

Russland har de siste tiårene utviklet seg i stadig mer autoritær retning. I forholdet til vår nærmeste supermakt, er det ikke rom for sikkerhetspolitisk naivitet.

At statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har gjort nordområdene til en hovedsatsing for norsk utenrikspolitikk, er et signal om hvor viktig dette er.

Derfor er det nødvendig å fjerne smutthull i lovverket, som kan føre til at norsk teknologi havner i feil hender. En skjerpet sikkerhetslov er et viktig skritt på veien.