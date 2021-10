Spar på selvtilfredsheten. Norge har mye å lære etter pandemien.

FHI har evaluert koronainnsatsen. Barn, unge og innvandrere ble for hardt rammet.

Statsminister Erna Solberg (H) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg. – FHI-direktøren har rett. I ettertid er det vanskelig å forstå de strenge tiltakene for de aller yngste, mener BT.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Vi har vært flinke, men det er for tidlig å utrope Norge til verdensmester i pandemihåndtering. Det viser en fersk rapport om hvordan koronaen rammet her hjemme.

Antall døde og innlagte har vært lave. Men FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeker at det fremdeles er usikkerhet knyttet til hvordan regjering og helsemyndigheter har håndtert beredskap og inngrep.

Norge er blant landene som har registrert lavest antall syke og døde på grunn av covid-19. 871 nordmenn har dødd av eller med korona.

Folkehelseinstituttet (FHI) har regnet ut at vi kunne ha mistet 10.000 landsmenn, dersom dødeligheten hadde vært like stor som i Storbritannia.

Les også FHI: Vaksinasjon har tatt brodden av koronaepidemien

Stoltenberg mener likevel vi ikke kan være skråsikre på årsaken til de store forskjellene mellom Norge og andre land.

FHI peker på at inngripende tiltak har virket, men at ekspertene ikke kjenner betydningen av når de er innført, av hvordan befolkningen har etterlevd tiltakene, og om det finnes andre og ukjente forhold.

Tiltakene har vært spesielt ufølsomme overfor de yngste, mener FHI. 25 prosent av skolene i landet har vært stengt i løpet av pandemien. FHI mener dette kan ha gått ut over barns psykiske helse, trivsel og læring.

Til Aftenposten sier Camilla Stoltenberg at restriksjonene for skoler og barnehager kunne vært mildere i vår, fordi den mest utsatte delen av befolkningen var stort sett fullvaksinert på den tiden. Hun mener også at tiltakene varte for lenge.

FHI-direktøren har rett. I ettertid er det vanskelig å forstå de strenge tiltakene for de aller yngste.

FHI-rapporten viser også at innvandrere ble spesielt hardt rammet under pandemien, og peker på flere mulige årsaker.

En grunn er at for få i denne delen av befolkningen ble vaksinert. En annen er at lovverk og datasystemer gjør det vanskelig å drive forskning på helsetilstanden i slike grupper.

Les også Da barna fikk karantene­fritak, knelte TISK-systemet i Bergen. Nå tar regjeringen selvkritikk.

FHI foreslår flere læringspunkter. Blant annet bør politikerne styrke pandemiberedskapen med bedre dataverktøy og – systemer, og skaffe seg bedre kunnskap om innvandrerhelse.

Kunnskapen om effekten og kostnaden av smitteverntiltak bør også økes, ikke minst konsekvensene for barn og unge.

Norges neste helseminister blir presentert denne uken. Hen bør snarest sette seg inn i FHI-rapporten.