Verdigheten rundt maktskiftet er viktig å ta vare på

Fredelig overdragelse av regjeringsmakt er en flott norsk verdi.

At politiske rivaler roser hverandre ved et regjeringsskifte, er en uttrykk for et viktig ritual: den fredelige overdragelsen av politisk makt.

Den gir legitimitet både til de gamle og de nye makthaverne.

Det er forståelig og riktig at det regner takksigelser over Erna Solberg (H) for å ha gjennomført åtte år som statsminister i Norge.

At hennes hovedmotstander og etterfølger Jonas Gahr Støre (Ap) gratulerer henne og utgående regjering, er symbolsk svært viktig. Et velfungerende demokrati hviler på slike smidige overganger.

Selve begrepet «peaceful transition of power» stammer fra amerikansk politikk.

I 1801 valgte landets andre president, John Adams, å overlate makten til etterfølger Thomas Jefferson på fredelig vis. Dette har satt standard for alle presidentvalg siden den gang.

Hvor katastrofalt det kan gå når slike ritualer blir undergravd, er USA selv blitt et eksempel på, paradoksalt nok. President Donald Trump er den første som har brutt USAs tradisjon for fredelig maktoverføring.

Hans forakt for politisk prosess og rettsvesenet, hans omfattende og bevisste løgner om valgresultatet og oppfordring til stormingen av Kongressen i januar, vitner om et demokrati i dyp krise.

I USA er republikanskstyrte delstater i full gang med å endre valglover til sin egen fordel.

Også i Ungarn og Polen har høyreorienterte regjeringer endret grunnloven og angrepet rettssystemets uavhengighet for å sikre sin egen makt, og holde opposisjonen unna.

Å bruke makt til å endre sentrale, uavhengige institusjoner som skal holde politikerne i sjakk, er autoritært og svært bekymringsverdig.

Det vitner om ødeleggende mangel på respekt for både maktfordelingsprinsippet og politiske motstandere.

Det ligger i populismens natur å oppfordre til hat og aggresjon mot politiske motstandere. En viktig motkraft er at menn og kvinner med regjeringsmakt beskytter verdigheten som omgir embetet de har til låns.

Foreløpig er Norge spart for forsøk på å undergrave tradisjonen med respektfulle regjeringsskifter. Derfor er Erna Solbergs og Jonas Gahr Støres raushet med hverandre betryggende.

Den bør være modell for tonen i alle regjeringsskifter i årene som kommer.