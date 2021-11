Kaoset må ikke ødelegge for bybaneprosjektet

Bryggen-konflikten har satt bergenspolitikken i offside. Byutviklingen fortjener en bedre skjebne.

– Bybanestriden har fått frem både det beste og verste i Bergen. Debatten har tidvis vært preget av faktafornektelse, konspirasjonsteorier og trusler om eksklusjon, og aktiv undergraving av fagekspertise og politiske motstandere, mener BT.

Byrådet er gått av, og spørsmålet om hvem som skal styre Bergen videre er uavklart. Likevel må ett mål være tydelig: Bybanen videre fra sentrum til Åsane må bygges.

Den politiske situasjonen er selvfølgelig krevende. Men selv om prosjektet nå ser ut til å bli utsatt i enda flere år, til en enda høyere kostnad – og med enda større risiko for kulturverdiene på Bryggen, må politikerne ta ansvar for å føre prosjektet i havn.

Bystyremøtet onsdag ble mer dramatisk enn mange hadde forestilt seg på forhånd. Likevel er byrådets avgang en naturlig konsekvens av et sviende tap. Et flertall i bystyret vil ha tunnel bak Bryggen.

Så lenge bystyreflertallet står bak vedtaket, må et byråd respektere det. Derfor er det naturlig at Høyres Harald Victor Hove overtar ansvaret, hvis det overhodet finnes et parlamentarisk grunnlag.

Etter alle solemerker vil det være skrøpelig, uansett hvor Hove snur og vender seg.

I en ideell verden burde de to største partiene i bystyret, Arbeiderpartiet og Høyre, kunne snakke sammen om en løsning for Bybanen til Åsane.

Men bybanestriden har fått frem både det beste og verste i Bergen. Debatten har tidvis vært preget av faktafornektelse, konspirasjonsteorier og trusler om eksklusjon, og aktiv undergraving av fagekspertise og politiske motstandere.

Dette har i praksis gjort fornuftig samtale og kompromisser umulige. Slik er selve oppskriften på det å skape politikerforakt. Byutviklingen i Bergen fortjener en verdigere debatt enn vi har sett denne høsten.

I første omgang bør det handle om å berge Bergensprogrammet, og ikke minst de statlige overføringene til prosjektet.

Programmet er et samarbeid mellom fylket, kommunen og Statens vegvesen. Det ble påbegynt i 2002 og ruller til 2025, og skal skaffe regionen bybane, bedre busstilbud, gang- og sykkelstier og nye veiprosjekter.

Samtidig er det viktig at bystyret leser seg opp på selve grunnideen bak Bybanen. Den handler ikke bare om å frakte folk fra A til Å, men om en omfattende oppgradering av hele Bergen.

Bybanen er navet i det største og mest omfattende moderniseringsprosjekt i Bergens nyere historie. Å gjennomføre det, krever betydelig politisk modenhet og ansvarlighet.

Debatten om fornyelsen av byen må bli mer konstruktiv de neste årene. Generasjonene som kommer etter oss, fortjener det.