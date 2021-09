Mer stat er ikke løsningen

Støre vil ikke lykkes med omstillingen uten private krefter.

Ap-leder Jonas Gahr Støre blir sjef for landets neste regjering. Det betyr at han også skal lede Norge gjennom de viktigste årene av den grønne omstillingen.

Uansett hvordan regjeringen blir satt sammen, vil den preges av en sterk tro på statlig styring og innblanding.

Den neste regjeringen må riktignok ta radikale grep for at omstillingen skal skje raskt nok. Men staten kan ikke løse alle oppgaver.

Statens viktigste rolle er å legge til rette for vekst og innovasjon, og støtte opp om næringslivets initiativer.

I møte med omstillingen vil Ap tilsynelatende hente frem den næringspolitiske verktøykassen fra 70-tallet.

I landsmøtetalen sin snakket Jonas Gahr Støre om «en vind hvor stater går i kompaniskap med næringslivet med en helt annen kraft enn for bare to-tre år siden».

Ap åpner for en betydelig mer aktiv bruk av statlige selskaper, blant annet når det gjelder eierskapet i Equinor og Statkraft. Partiet vil også etablere et statlig hydrogenselskap, fordi de ikke tror at markedet selv vil ta ledelsen.

Disse ideene vil neppe møte særlig motbør hos noen av Arbeiderpartiets aktuelle regjeringspartnere, men det er grunn til å advare mot denne sterke troen på statlig industristyring.

Støre vil ikke lykkes med klimaomstillingen uten to viktige samarbeidspartnere: EU og det private næringslivet.

EU skjerper den internasjonale forpliktelsen til å nå klimamålene, og EØS-avtalen sikrer forutsigbare og stabile rammebetingelser for industribedriftene.

Næringslivet er allerede i gang med storstilte og viktige satsinger, både innenfor oppdrett, havvind, skipsfart, karbonfangst og hydrogen.

Som Høyre-politiker Liv Kari Eskeland påpeker: «Det er ikkje sikkert at Youngstorget har fått med seg all innovasjon og initiativ næringslivet her vest har sett i gong med tanke på hydrogenproduksjon. Det er kanskje også difor Ap vil ha eit statlig hydrogenselskap?».

Private initiativer er helt avgjørende for at Norge skal komme gjennom det grønne skiftet. De bør oppmuntres, ikke undergraves.