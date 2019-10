Til og med skips­reiarar er i slekt med apane

Tru kan ikkje erstatte vitskap i norsk skule.

REVOLUSJONSTEORIEN: Einar Rasmussen, milliardær frå Kristiansand, bruker 15 millionar på å så tvil om Darwins teori om evolusjonen. Tor Erik Schrøder, Scanpix (arkiv)

Denne veka kunne Vårt Land melde at milliardær Einar Rasmussen har gått inn med 15 millionar kroner i stiftinga BioCosmos. Dei skal «gi skoleungdom et alternativ til evolusjonsteorien» og har allereie avtalar med nokre privatskular, ifølgje avisa.

Det er ein veldig dårleg idé.

Det fine med å ha veldig mange pengar, er at du kan bruke dei på nesten kva du vil. Men landets kristne privatskular står heilt fritt til å takke nei til dette opplegget. Det bør dei definitivt gjere.

BioCosmos «hevder ny forskning viser at levende celler på nanonivå er så avansert og planmessig at det ikke lenger nytter å hevde at de er blitt til av seg selv», skriv Kristelig pressekontor.

Det er dette som blir kalla «intelligent design», altså at verda er for avansert sett saman til at det kan ha skjedd av seg sjølv. Synet er i slekt med kreasjonismen, altså at alt liv er skapt direkte av ein gud.

Dag Erlandsen, dagleg leiar i BioCosmos, seier til Vårt Land at «oppslutningen rundt evolusjonsteorien er på vei ned i akademiske kretser». Dette er ganske heftige påstandar, og dei har ingen plass i norsk skule.

Religionsfridomen i Noreg er under press. Det er svært viktig at norske elevar framleis lærer om ulike livssyn og tenkjemåtar. Slik kan vi betre forstå kvarandre.

Men å ville erstatte vitskap med udokumenterte påstandar, er å gå lange steg i feil retning.

DARWIN-WIN-SITUASJON: Milliardær Einar Rasmussen har opna pengesekken for å gje Darwins evolusjonsteori konkurranse. ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker

For også vitskapen er under press. Falske nyhende og «alternative fakta» florerer. Det elevane treng, er gode verktøy for å orientere seg i informasjonsflaumen: Kva er fakta og vitskap? Kva er tru og religion? Kva er reine løgner?

Denne veka melde Cappelen Damm at dei stoppar den norske utgjevinga av Sjaman Dureks bok «Spirit Hacking». Boka inneheld mellom anna påstandar om at ungar sjølv har skulda dersom dei får kreft, slik Dagbladet har vist.

Det er svært bra at forlaget gjekk så langt som å stoppe utgjevinga. Det viser at den offentlege debatten fungerer, og at Cappelen Damm ikkje vil vere med på å fremje påstandar som er direkte skadelege.

Det er her BioCosmos og deira velgjerar Einar Rasmussen går seg vill: Når folks livssyn krev å få overta plassen vitskapen har, kan det gå veldig gale.

No bør kristne privatskular her til lands tenkje seg veldig nøye om før dei blir med på dette opplegget.

Førebels verkar dette som eit ganske uintelligent design.

