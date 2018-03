Mye må falle på plass hvis Norge skal ta byrden med å arrangere OL igjen.

Man trenger ikke lage noe som ligner en krigssone for å arrangere et idrettsstevne. Det sa Angela Ruggiero, USAs utøverrepresentant i IOC (Den internasjonale olympiske komité), etter den perverse OL-avviklingen i Sotsji i 2014.

Ruggiero har rett. OL må vende tilbake til det enkle. Hvis Norge skal stå som arrangør, må moderasjon og bærekraft være et mål i seg selv.

Fredag presenterte VG planene for en ny, norsk OL-søknad. Lillehammer vil avvikle et lavkost-OL i 2026 eller 2030, og kongstanken er å ta hele landet i bruk.

Lavkost er i OL-sammenheng ikke småpenger. Initiativtakerne anslår at 20 milliarder kroner holder. Det betyr at staten må garantere for 10 milliarder.

Umiddelbart virker regnestykket urealistisk. Vinterlekene i Sotsji i Russland kostet 390 milliarder. Årets OL i Pyeongchang i Sør-Korea kostet 102 milliarder.

Selv uten et eneste nytt storanlegg, vil arrangementet bli et betydelig økonomisk løft. OL blir aldri billigere enn planlagt, og beløpet vil garantert vokse.

En viktig årsak til den norske motstanden mot Oslo-OL i 2022, var IOCs urimelige forventninger. Komiteen sendte en 7000 sider lang kravliste, og Norges nei var ment som et tydelig signal om at IOC må realitetsorienteres.

Nå bedyrer Gerhard Heiberg, IOCs mann i Norge, at det nærmest har skjedd en revolusjon innad i komiteen. Vinterlekene skal avvikles på arrangørenes premisser, og OL skal være både klimavennlig og bærekraftig, sier han til VG.

Hvis opplysningene om en radikal holdningsendring stemmer, gjør iallfall ideen om et norsk OL mer spiselig.

Törnström, Calle

Som en av verdens ledende vintersportsnasjoner, er det ikke urimelig at Norge tar sin del av arrangørbyrden. Laurbæret fra Lillehammer 1994 lar seg ikke hvile på for evig.

Men et nytt norsk OL må komme hele landet til gode. Anleggene på Lillehammer skal åpenbart brukes om igjen, men det må være en reell spredning av ressursene. OL kan ikke ende opp som lokalt byutviklingsprosjekt for det indre østlandet.

VGs sportskommentator Leif Welhaven peker på en serie andre problemer som må løses: OL krever tverrpolitisk vilje. Idretten må samle seg om en geografisk plattform. Nord-Norge er bitter etter parkeringen av Tromsø 2018, og hundekjøring i Finnmark er ikke nok til å løse floken i nord. Dagens dysfunksjonelle idrettsstyre vil neppe håndtere en forhastet rolle som OL-fyrtårn.

De negative sidene ved et nytt, norsk OL veier tungt. Det krever mer enn en nøktern norsk søknad for å tvinge IOC til moderasjon. Kostnadstrykket vil bli enormt. Entusiasmen i befolkningen er begrenset. Enn så lenge er det ingen grunn til å forhaste seg.