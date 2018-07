Fengslinga av TV 2-journalist Kadafi Zaman viser at arbeidsvilkåra for journalistar blir stadig verre.

Kadafi Zaman vart arrestert i Pakistan fredag. Han var på jobb som TV2-journalist, og dekka ein demonstrasjon i Punjab-provinsen nord i landet.

Måndag formiddag vart Zaman lauslatt mot kausjon. Norske styresmakter må gjere alt dei kan for at Zaman vert heilt frikjent.

Det er fullstendig uakseptabelt at ein journalist vert fengsla for å gjere jobben sin.

Pakistan har det heile og fulle ansvaret for handsaminga av Zaman. Ifølgje Aftenposten, som har besøkt Zaman, har han blåmerke og hevelsar på kroppen. Arrestasjonen var brutal.

Han er, saman med fleire andre, skulda for drapsforsøk, for å ha tatt mobiltelefonen frå ein politimann og for å ha øydelagt ein politiuniform.

Skuldingane mot Zaman er absurde.

Fengslinga er dessverre ikkje ei isolert hending. Den er berre endå eit teikn på at journalistars arbeidsvilkår vert forverra, over heile verda. Til no i 2018 har 40 journalistar blitt drepne.

Reporterar utan grenser (RSF) gir kvart år ut ein rapport om pressefridom. I årets rapport skriv dei at indeksen «reflekterer eit veksande fiendskap mot journalistar», og at denne fiendskapen vert «oppmuntra av politiske leiarar».

Eit døme på dette, er USAs president Donald Trump, som omtalar kritiske journalistar som folkefiendar. Dette er grovt uansvarleg av Trump, og bidrar til å legitimere hatet mot journalistar.

Trumps utsegn gjer det òg lettare for autoritære statsleiarar å legitimere deira inngrep mot pressa.

Ei fri presse er grunnleggjande i eit fritt samfunn, og er difor ein trugsel mot ufrie samfunn. Det er difor ikkje overraskande at tilbakegangen i pressefridom òg betyr ei tilbakegang for demokratiet. Ifølgje Freedom House har grunnleggjande rettigheiter blitt redusert i 71 land.

Deira 2018-rapport er den tolvte i rekka der det blir meldt om ein nedgang verdas fridom. Denne utviklinga må ein snu. Arrestasjonen av ein kjent norsk journalist kan føre til at fleire får augene opp for den trugselen som hatet mot media representerer.