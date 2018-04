Å øke avgiftene på fossilbiler er klok miljøpolitikk. Høyres landsmøte bør applaudere ideen.

Forslaget om å øke engangsavgiften på bensin- og dieselbiler bør bankes gjennom på helgens landsmøte i Høyre.

Det er ikke bare et signal om at det tidligere «bilpartiet» fortsetter sin modernisering på miljøfeltet, men først og fremst et viktig virkemiddel for at Norge skal nå sine klimamål.

Statsminister Erna Solberg (H) begrunner forslaget med at staten har behov for å dekke inn de ni milliarder kronene som har gått tapt siden utslippsfrie biler fikk avgiftsfritak.

Argumentet er forståelig, og det er viktig at statens inntekter dreies i grønnere retning. Men statsministeren burde være mer opptatt av de miljøøkonomiske sidene av saken. At staten har brukt prismekanismen for å få folk til å kjøre el- og hybridbil, har vært en kjempesuksess.

I mars utgjorde elbiler 37 prosent av nybilsalget i Norge. I Hordaland var andelen for slike biler hele 54 prosent.

Bredere utvalg fra flere bilprodusenter, bedre batterier og lengre rekkevidde har gjort utslippsfrie biler til allemannseie. Og elbilteknologien er fremdeles bare i startgropen.

Men den raske økningen skaper også forventninger, som kan vise seg vanskelig å oppfylle. Elbileiere kan ikke forvente å beholde privilegiene til evig tid.

Så lenge det overordnede målet er å få flere borgere til å gå, sykle eller kjøre kollektivt, kan ikke staten opprettholde en politikk som fører til økt privatbiltrafikk, spesielt i storbyområdene.

De grønne privilegiene, som blant annet fritak for moms, engangsavgift og bomavgifter, kan fort bli en belastning.

Det er likevel et godt stykke frem til den norske bilparken er fossilfri, og i det tidsrommet må tilretteleggingen for elbiler bli bedre. Det er synd dersom den såkalte rekkeviddeangsten får nordmenn til å beholde sin ene diesel-SUV, som supplement til elbilen sin.

Flere ladepunkter på gateplan og i tettbygde strøk er nødvendig. Politikerne bør også oppmuntre til flere organiserte dele-ordninger for hverdagsbiler. Fremdeles er norsk bilbruk preget av unødvendig småkjøring.

Høyres landsmøte blir en test på hvor langt partiet ønsker å strekke seg i grønn retning.

Unge Høyre har varslet et forslag om å lovfeste et krav om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025. Selv om det ikke blir vedtatt, er det et fint signal om at Høyre-ungdommen mener partiets miljøpolitikk må bli enda mer progressiv.

Dersom forslaget om økte fossilavgifter blir vedtatt, vil det ha et flertall i Stortinget bak seg.

Det vil bidra til en grønnere bilpark, og til at staten får dekket inn deler av inntektstapet. Mange bør være fornøyd med det.